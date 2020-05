Cattività Avignonese - Grande Scisma e Piccolo Scisma d'Occidente

Cattività Avignonese

concilio di Pisa

Concilio di Costanza

Piccolo Scisma d’Occidente:

Si parla di una serie di eventi succedutosi nel Trecento, secolo di grande crisi che si abbatterà anche sulla cristianità:1)1305: Morìe il re di Francia fece eleggere papa2)1309: la sede del papato fu spostata da Roma ad Avignone ed iniziò così la cattività avignonese, con il succedersi di sette papi, unicamente francesi;3)ci fu una perdita di moralità da parte del papato e in Italia si sollecitava il ritorno del papa a Roma;l’assenza del papato fece nascere a Roma comuni e signorie e nel 1343divenne capo popolano, con l’obiettivo di avere una Repubblica, un rinnovamento politico e morale;Nobili e papato remavano contro Cola di Rienzo, che alla fine fu sconfitto ed ucciso.4)-1357: ilemanò le costituzioni Egidiane:regolazione dei rapporti tra il potere centrale e le autonomie cittadine;5)In conseguenza alle costituzioni, si formò lo stato della chiesa;6)-1377:riportò la sede pontificia a Roma;7)in questo periodo ci fu il: una frattura della cristianità dovuta allo scontro tra Italiani e Francesi;-Fu eletto il papa italiano-i prelati francesi invalidarono l’elezione ed elessero un antipapa (francese), il quale portò la sua sede ad Avignone;-i due papi si scomunicarono a vicenda;-ci fu una diffusione di movimenti ereticali;-1409:--> i due papi vengono deposti e furono eletti 3 papi, 3 curie e 3 collegi cardinalizi.8)1415: fine del Grande Scisma con il-furono convocati tutti i vescovi della cristianità;-furono deposti i tre papi;-fu eletto papa-furono condannati i movimenti ereticali;-nacquero due tendenze:1)Tradizionalista-->considerava il potere del papa sopra quello di tutti i vescovi;2)conciliarista-->il potere del concilio superiore a quello del papa.-prevalse il movimento conciliarista, fu emesso il decreto Haec Sancta con il quale si affermava l’onnipotenza del concilio.9)-1439: Papa Martino V si oppone ai padri conciliari, ma quest’ultimi non si sottomettono ed eleggono il nuovo10)1449: lo scisma cessò solo in questo anno, quandoaffermò la superiorità del papato.