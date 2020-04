Bonifacio VIII - Pontificato

Papa Bonifacio VIII

teocratico

re di Francia

clero al pagamento

schiaffo di Anagni

-diventò pontefice dopo l'abdicazione di papa(1294).-affrontò l'opposizione della famiglia romana deie l'opposizione dell'ordine francescano.-portò avanti in seguito il tentativodifu il progetto teocratico e quindi la volontà di pienezza di potere da parte del papa a portarlo ad un conclitto con ilnelFilippo IV aumentò le imposizioni fiscali sottoponendo anche ilBonifacio VIII emanò allora laqualsiasi potere laico tentasse di sottoporre a pagamenti gli ecclesiastici sarebbe stato scomunicato.-ci fu una breve tregua del conflitto.: il papa proclamò il primo, un grande pellegrinaggio a Roma che rafforzò molto il potere del papa.-ripreso il potere, riprese anche il conflitto e il papa emanò due bolle:1): denuncia dell'oppressione della chiesa.2): subordinazione del potere civile al potere spirituale.: Filippo IV convocò un'assemblea con gli ordini e gli stati sociali francesi (nobiltà, borghesia ecc...);furono nominatied affiancarono il re, legittimando il suo potere e non considerando più la superiorità della chiesa:-le bolle caddero;-le scomuniche non valsero.-Filippo mandò a Roma (con l'aiuto della famiglia Colonna) un cancelliere per prendere Bonifacio:quest'ultimo fu imprigionato tre giorni ad Anagni.!!!in quest'occasione ci fu losi dice che il papa fu schiaffeggiato ad Anagni da-alla fine il papa fu liberato, ma tempo poco morì (Roma).-il suo successore sarà