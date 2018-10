Basso Medioevo - Feudalesimo

Basso Medioevo- Il feudalesimo

Il vincolo feudale

la signoria di banno

Il diritto feudale

Tra il X e il XI secolo oltre alla ripresa demografica ed economica, si ebbe anche un rafforzamento interno del potere degli Stati.Dopo l'impero carolingio il concetto di Stato non esisteva più ed il potere era esercitato da soggetti politici autonomi.Nell'XI secolo invece i sovrani cercarono di espandere la propria proprietà dedicandosi alla conquista militare ma soprattutto alle alleanze con gli altri signori.Questo meccanismo di alleanze venne chiamato ''feudalesimo'', ovvero il collegamento tra il potere centrale e il potere locale legato dal vincolo vassallatico-beneficiario sancito da una cerimonia di omaggio durante il vassallo giurava fedeltà assoluta al signore. Adesso il vassallo non era un semplice guerriero che combatteva per avere il famoso ''beneficio'' bensì era diventato il proprietario di quella terra chiamata ''feudo''. Ricapitolando mentre prima il vincolo vassallatico-beneficiario collegava due persone ora collega due poteri territoriali.Si andarono anche a creare le suddette ''signorie di banno'' ovvero circoscrizioni territoriali all'interno delle quali i proprietari terrierieri si impossessarono dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, fiscali, delle loro terre trasformandole in luoghi di potere autonomo.All'interno del sistema feudale accadeva che un signore di banno cedeva i propri beni al re e quest'ultimo li investiva dei beni e dei diritti che aveva donato facendone un feudatario. Così il signore di banno esercitava i poteri di prima ma questa volta in nome del re così non perdeva il feudo.. Nel 1307 nacque la ''Costitutio de feudi'' ''legge sui feudi'' che ha reso il feudalismo un compromesso tra i poteri signorili e il potere pubblico. Secondo il diritto di feudo se il vassallo avesse tradito, il sovrano avrebbe potuto prendersi il suo feudo. Qualora il re avesse preso senza motivo il feudo, il vassallo avrebbe potuto rincorrere al tribunale formato da altri feudatari.