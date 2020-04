Ambizioni del regno di Francia e Pace di Lodi

Ambizioni del regno di Francia

L'Italia e la pace di Lodi

Nel tardo Quattrocento la città di Anversa faceva parte dei possedimenti del duca di Borgogna. Durante la Guerra dei Cent'anni i duchi si schierarono dalla parte degli inglese e approfittarono della debolezza dei re di Parigi e riuscirono a sottrarre molti territori dal re di Francia e dall'imperatore di Germania.Lo Stato borgognone arrivò fino alle Fiandre. Il duca Carlo il Temerario cercò di conquistare il nuovo Stato , dato che non era molto compatto poichè era diviso dalla Lorena, nel 1477. Questa iniziativa provocò la risposta del re di Francia che era deciso ad impedire la creazione di uno stato unito. Lo scontro avvenne a Nancy, in Lorena, nel 1477 che vide la disfatta di Carlo il Temerario.In Italia lo Stato più fiorente era Firenze, che dal 1434 era governata dalla famiglia Medici, potente dinastia di mercanti e banchieri. Il loro potere si rafforzò quando il papa concesse loro il monopolio del commercio dell'allume. Per l'epoca si trattò di un evento molto importante perché l'allume era un materiale essenziale per la lavorazione dei panni di lana. Cosimo de Medici non si proclamò mai signore di Firenze: il suo dominio era indiretto cioè si attuava attraverso la collaborazione di amici e collaboratori fidati nei centri decisionali. Dal punto di vista formale, la città toscana continuava ad essere una repubblica, però tutte le elezioni o le designazioni erano truccate o pilotate. Le città più importanti avevano sottomesso i centri minori, dando vita a Stati regionali più o meno estesi. Dopo un periodo di lunghi scontri si giunse alla pace di Lodi, stipulata tra Stato della Chiesa, Firenze, Milano, Venezia e il regno di Napoli nel 1454. Lorenzo de' Medici, che guidò Firenze dal 1469 al 1492 si pose come obiettivo politico di garantire che nessuno Stato potesse acquistare una potenza eccessiva, egli ricevette l'appellativo di il Magnifico.