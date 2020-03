Unità d'Italia - Processo storico

Verso l’unità d’Italia

Seconda guerra d’indipendenza

Il Regno di Sardegna (Regno sabaudo) si dimostrava lo Stato italiano più avanzato sia nei principi di liberismo che nel settore economico. Nonostante la Seconda Restaurazione era sopravvissuto lo Statuto Albertino e grazie a Cavour, diventato Primo Ministro, si erano diffuse idee di liberalismo moderato.Il Regno di Sardegna diventa così il punto di riferimento di tutta la borghesia liberale in ItaliaCavour → proveniente da una famiglia aristocratica conservatrice si avvicina fin da giovane alle idee liberaliChe diffonde attraverso la rivista “Risorgimento”, di cui era direttoreideale politico → liberalismo moderato → Cavour si opponeva alla realtà conservatrice della Restaurazione1850 diventa Ministro dell’agricoltura e del commercio1852 forma il nuovo governo del Regno di SardegnaCavour per assicurarsi un elevato consenso da vita al connubio → alleanza all’interno del Parlamento tra la maggioranza progressista della destra e la parte moderata della sinistra al fine di creare una forte unione di centro ed eliminare l’estrema destra e l’estrema sinistra.Cavour interviene anche nel settore economico del Regno di Sardegna con buoni risultatiObiettivo Cavour → non era quello di un’Italia unita dal nord al sud ma di estendere il regno della Sardegna nelle regioni vicine creando un’unità dell’Italia centro-settentrionale indipendente dagli austriaci.Per far considerare le problematiche italiane alle monarchie europee Cavour sfrutta l’occasione della guerra in Crimea1855: battaglia di Crimea→ Cavour aiuta la Francia e l’Inghilterra contro la RussiaPartecipa ai trattati di pace a Parigi e solleva il desiderio di liberare l’Italia dagli austriaci grazie ad un possibile intervento da parte della Francia di Napoleone III1858: accordi di Plombieres → Napoleone III accetta la causa dell’Italia e decide di intervenire nel caso in cui l’Austria avrebbe dichiarato guerra al Regno di Sardegna.Dietro a tale accordo Napoleone III pensava di impossessarsi del controllo di tutta l’Italia, mentre Cavour pensava di attrarre gli altri Stati verso il PiemonteL’elemento indispensabile per la riuscita del progetto era la guerra contro l’Austria che doveva essere dichiarata dall’Austria stessa contro il Regno della SardegnaIl Regno di Sardegna occupa militarmente i territori al confine con l’Austria, la quale si espone con un ultimatum per il ritiro delle truppe. Cavour non risponde e scoppia la 2 Guerra di indipendenzaL’Austria dichiara guerra al Regno di Sardegna per non aver ritirato le truppe dal confine.il Piemonte aiutato dalla Francia di Napoleone III (Accordi di Plombieres) riesce ad avere la meglio sull’Austria, ma inaspettatamente Napoleone III giunge all’armistizio con l’Austria a Villafranca nel 1859 per paura di un possibile intervento della Confederazione germanica al fianco dell’AustriaArmistizio Villafranca 1859 → Italia ottiene la Lombardia / Austria mantiene il Veneto1860: Spedizione dei mille – regno delle 2 Sicilie a Vittorio Emanuele IIGuidata da Garibaldi, considerato uno dei principali esponenti del Risorgimento italiano, la spedizione parte da Quarto (Regno di Sardegna) per sbarcare a Marsala (Sicilia)Garibaldi sconfigge l’esercito borbonico giungendo fino a Palermo dove venne dichiarata la fine del Regno delle 2 Sicilie che passò in mano a Vittorio Emanuele II (nuovo Re del Regno di Sardegna dopo la sconfitta della prima guerra di indipendenza dove il padre Carlo Alberto abdicò)Garibaldi prosegue sbarcando in Calabria e risalendo l’Italia fino a Napoli senza trovare resistenza da parte dell’esercito borbonicoCavour → preoccupato che l’avanzata garibaldina si spingesse fino ad entrare nello Stato Pontificio, in particolare nel Lazio e a Roma, invia l’esercito sabauda per bloccare la risalita di Garibaldi.Infatti se Garibaldi fosse entrato nello Stato Pontificio avrebbe provocato la reazione di Napoleone III che era a sostegno del pontefice. Se la Francia sarebbe intervenuta le conquiste del Regno di Sardegna sarebbero state messe a rischio.L’esercito sabauda iniziava così la discesa verso il Mezzogiorno conquistando l’Umbria e le Marche ed ottiene il consenso della popolazione del Mezzogiorno e della Sicilia ad essere annesse al Regno di Sardegna.A Teano, vicino Caserta, Garibaldi incontra il Re Vittorio Emanuele II e gli cede le provincie liberate. L’impresa garibaldina termina ma Garibaldi promette di ritornare per liberare Roma e d il Lazio17 marzo 1861: il re Vittorio Emanuele ii diventa re d’Italia “per grazia di dio e volere della nazione”Per la realizzazione dell’unità d’Italia fu sicuramente decisivo l’apporto diplomatico e militare del Regno di Sardegna ma altrettanto fondamentale fu l’apporto delle forze democratiche e popolari.In Italia l’unificazione venne dalla combinazione di un’iniziativa dall’alto (politica del Regno di Sardegna) e dal basso (insurrezioni centro-Italia e spedizione di Garibaldi al sud).Regno sabaudo: da Stato regionale → diventa uno Stato nazionaleUnità d’Italia → - apporto diplomatico e militare del regno di Sardegna + forze democratiche e popolari- iniziativa dall’alto e dal basso (confederazione germanica iniziativa solo dall’alto- decisivo il ruolo della Francia che aiutò il regno di Sardegna a sconfiggere l’AustriaRegno d’Italia 1861 → rimaneva escluso il veneto, il trentino, lo stato pontificio sarà annesso dopo la breccia di Porta Pia.