Il ruolo della Germania prima dell'inizio della Grande guerra

La Germania nel 1890 era guidata dal Kaiser tedesco Guglielmo II che attuò una politica aggressiva nei confronti delle altre nazioni, soprattutto contro la Gran Bretagna che osteggiava la loro ascesa come potenza navale ed economica.La Germania arrivava da un forte sviluppo al seguito delle importanti riforme portate dall'ex Cancelliere Otto Von Bismarck (1815 - 1898).Inoltre doveva anche controllare le molte colonie conquistate fino a quel momento e quindi Guglielmo II ordinò il riarmo navale.Decise anche di accrescere la presenza tedesca in Africa anche se lui non voleva fu spinto dai nazionalisti a farlo.Queste due mosse rientrano nella sua politica aggressiva denominata Weltpolitik (politica mondiale).Dal punto di vista diplomatico il Kaiser decise di instaurare un rapporto di pace reciproca con l'impero ottomano facendo costruire una ferrovia che andava da Baghdad fino a Costantinopoli.Detto in questo modo sembra che la Germania non avesse nessun vantaggio, ma la ferrovia veniva costruita da imprese tedesche.Grazie a questo stratagemma il Kaiser estese il dominio tedesco dai Balcani fino all'Oceano Indiano.La linea politica del Kaiser era appoggiata dai nazionalisti che, in Germania, avevo un seguito molto più numeroso rispetto agli altri paesi europei.