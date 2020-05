Rivoluzione industriale inglese - Grande trasformazione

La società industriale

Che cosa fu la rivoluzione industriale

Le condizioni dello sviluppo

Le tre fasi tecnologiche della rivoluzione industriale

I tratti fondamentali che distinguono una società industriale sono:1. il reddito è prodotto dal settore economico che trasforma in manufatti le materie prime applicando lavoro e tecnologia;2. gli occupati nel settore secondario sono la maggioranza;3. l'intera produzione industriale è destinata al mercato;4.la fabbrica è l'unità produttiva fondamentale;5. la produzione è meccanizzata;6. l'evoluzione tecnologica gioca un ruolo fondamentale ed è rapida."Rivoluzione" indica un mutamento profondo e relativamente rapido nell'economia, nella politica o nella cultura. Si aprì una forte crescita quantitativa di tutti i fattori economici accompagnata da profonde trasformazioni qualitative nell'organizzazione della produzione industriale dovuto ad un decollo industriale. Fu così che nacque la società industriale.1. Esistenza di un surplus agricolo, ovvero eccedenze prodotte dall'agricoltura. La rivoluzione agricola fornì capitali di investimento;2. la disponibilità di forza lavoro a basso costo;3. lo sviluppo del commercio internazionale;4. l'incremento demografico;5. l'assenza di barriere doganali interne;6. buona dotazione di risorse naturali (carbone e ferro);7. un moderno sistema di trasporti.1. Una prima fase caratterizzata dalla meccanizzazione della filatura del cotone e dell'introduzione di nuovi metodi in siderurgia;2. una seconda fase in cui si assistette allo sviluppo della tessitura meccanica e della macchina a vapore;3. infine una terza fase in cui entrò in scena la ferrovia.