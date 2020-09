Grande Guerra - Le offensive del generale Cadorna e Il bilancio del 1916

Le offensive del generale Cadorna

spedizione punitiva

Il bilancio del 1916

massacri del 1916

Nella seconda metà del 1915, il generale italiano Luigi Cadorna ordinò quattro offensive sul fiume Isonzo, che si rivelarono terribili in quanto perdite umane.Nel 1916 il generale francese Joffre sollecitò italiani e russi a compiere azioni diversive sui rispettivi fronti, che impedissero al nemico di praticare la tattica dell’usura.Così Cadorna ordinò una quinta offensiva sull'Isonzo, anche questa volta gli italiani furono respinti e lo stato austriaco decise di sferrare una “spedizione punitiva” contro l’ex alleato italiano, ritenuto un traditore, che fu aiutato dai Russi. La “” fallì ma non per merito dell’esercito italiano, che anzi aveva dato prova di disorganizzazione e fragilità; ciò portò alla caduta del governo Salandra, colpevole di non aver saputo gestire la guerra. Nuovo capo del governo divenne Paolo Boselli.Questa situazione di equilibrio rappresentava un fattore favorevole alle potenze dell’Intesa, che avevano più risorse materiali e umane da investire. Iimpressionarono l’opinione pubblica, perché nessuno ricordava battaglie così distruttive ed inutili. In questa guerra gli individui, con i loro diritti e bisogni, vennero annientati. Molti giovani si erano arruolati volontari per difendere la loro patria, e capirono fin da subito che dovevano dimenticare quegli ideali patriottici per combattere per la sopravvivenza.