Nepal - Fatti storici

Il paese nacque da un processo culturale complesso a cui contribuirono migrazioni di popolazioni di stirpe mongole, avvenute con tutta probabilità intorno al VII secolo a.C. Le tappe fondamentali della sua storia sono: il dominio tibetano nell’ VIII secolo d.C., il governo della dinastia dei Malla dal XIII alla fine del XVIII secolo, la conquista nel XVIII secolo da parte dei Gurkha passati alla storia per il grande coraggio.Alla fine del XVIII secolo, la Cina chiuse la via del nord-est, occupando temporaneamente il paese ed imponendo forme di soggezione commerciale che si protrassero fino all’inizio del XX secolo. I Gurkha, allora, forzarono le vie del sud, ma furono fermati dagli inglesi, interessati a consolidare la loro presenza in India. Nella prima metà del XIX secolo si ebbe quindi tutta una serie di ostilità e di accordi che dettero al Nepal i confini attuali. Soltanto nel lato nord le frontiere rimasero indefinite per le continue rivendicazioni cinesi.Il paese fu retto dall’oligarchia militare Gurkha e a partire dalla metà del XIX secolo, il paese visse nella stretta collaborazione con l’Impero inglese. Le truppe gurkha si resero famose per la loro solidità e la loro lealtà, a tal punto da accogliere nella capitale del paese un rappresentante britannico.Nel 1947, a seguito della partenza degli Inglesi dal sub continente indiano, il Nepal passò sotto l’influenza indiana. Successivamente, il tradizionale assolutismo fu sostituito con un regime parlamentare, per ritornare, poi, nel 1960 a ristabilire il potere personale della dinastia Rana.Negli anni ’60, per controbilanciare l’eccessiva influenze dell’India sul paese, il Nepal si è avvicinato al Pakistan e alla Cina. Con quest’ultima, esso ha firmato un accordo di confine. Il Nepal ha poi ampliato le relazioni internazionali ed ha sviluppato la rete stradale con l’Afganistan. Da parte sua, la Cina ha finanziato la costruzione dell’autostrada Katmandu, la capitale,/Lhasa, capitale del Tibet, nella prospettiva dell’utilizzo delle risorse minerarie presenti nel territorio e dello sviluppo della cultura del cotone e della conseguente industria tessile. Tuttavia, il Nepal non ha mai potuto fare a meno dell’India verso cui è indirizzata la maggior parte delle esportazioni e delle forze lavorative, soprattutto stagionali. Per questo motivo, nel 1972, è stato siglato un accordo economico con l’Unione Indiana.Nel 2001 l’intera famiglia reale fu massacrata e tale evento permise di consegnare il potere ad un movimento rivoluzionario di ispirazione maoista. Ne seguì tutta una serie di guerriglie che rafforzarono la popolarità del movimento tra importanti settori della società nepalese, in particolare le donne, gli intoccabili e le minoranze etniche. Fu eliminata la discriminazione di casta, alle donne furono riconosciuti pari diritti ereditari come gli uomini e i matrimoni forzati furono vietati. Inoltre, i maoisti fornirono assistenza sanitaria gratuita e parteciparono a corsi di alfabetizzazione. La elezioni del 2008 sono state vinte nettamente dal partito maoista e nello stesso anno la monarchia è stata sostituita dalla repubblica.