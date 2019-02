La nascita della società industriale nell’Inghilterra del XVIII secolo

Nel XVIII secolo, in Inghilterra, le conseguenze della tecnologia applicata all’industria furono numerose:• la ricchezza della nazione aumentò di sette volte• la ricchezza per ogni abitante raddoppiò• la popolazione aumentò di tre volte e questo sta a significare che la rivoluzione industriale portò benessere all’interno della società inglese• le importazioni e le esportazione aumentarono notevolmente e comunque la Gran Bretagna esportava più di quanto non importasse e quindi la bilancia commerciale era fortemente in attivo.La Rivoluzione industriale portò anche ad un cambiamento significativo della società inglese. Nel XVIII, il 50% della ricchezza nazionale proveniva dall’agricoltura, mentre nel XIX secolo tale contributo risultava ridotto al 25%. Questo dimostra come fosse nata una società industriale che piano piano sostituiva quella agricola.Perché la Rivoluzione industriale è nata in Inghilterra? Essa è nata in Inghilterra per tutta una serie di fattori che si sono intrecciati e sviluppati:• Nel XVIII, l’Inghilterra era un paese molto ricco, possedeva un vasto impero coloniale ed una flotta navale grazie alla quale era possibile praticare un commercio internazionale su vasta scala.• Il sistema politico inglese (monarchia parlamentare) era stabile e garantiva sicurezza. Inoltre le leggi favorivano coloro che si volevano dedicare al commercio o investire in un’attività commerciale come la creazione di un’azienda tessile per la quale erano necessarie ingenti somme di denaro• Il sottosuolo inglese era ricco di carbone che rendeva possibile lo sviluppo del vapore come fonte di energia.• Le vie di comunicazione erano numerose: l’Inghilterra era ricca di strade, canali o corsi d’acqua che era possibile percorrere per tutto l’anno.• All’inizio, l’Inghilterra usufruì anche di alcuni aspetti comuni agli altri stati europei come lo sviluppo della scienza e della tecnica• Anche la presenza di una popolazione numerosa ebbe un ruolo importante: essa richiedeva in continuazione beni di consumo e questo portava l’industria a produrre sempre di più e contemporaneamente essa era in grado di fornire manodopera a tutte le industrie che continuamente nascevano.