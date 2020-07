Metodo tipologico di Montelius

Secondo Marx e il suo collaboratore Engels, la preistoria è un periodo in cui gli individui sono membri di una comunità coesa, organizzata secondo i principi della parentela e della proprietà collettiva. Quando questi principi si base si disgregano, nasce la proprietà privata che determina le prime differenze di ricchezza e quindi nasce lo scambio economico che si sostituisce al baratto.Inoltre le solidarietà parentali vengono sostituite dall’appartenenza a un territorio e da un’organizzazione politica e legale.Negli anni 70 dell'800 lo Stato italiano inizia a istituire le prime strutture pubbliche per promuovere studi preistorici, con la figura emergente di Luigi Pigorini.Tre il 70 e 80 le ricerche di preistoria e protostoria videro un enorme sviluppo in Italia, ricordiamo Chierici che nel 1881 coniò per la prima volta il termine Eneolitico.Il metodo tipologico di Montelius era basato sul concetto di tipo, inteso come espressione di un preciso modello culturale, identificabile attraverso il riconoscimento di serie omogenee di manufatti accomunati da caratteri formali ricorrenti. L’associazione costante di alcuni tipi all’interno di alcuni contesti consente secondo tale metodo di definire fasi cronologiche.Il diffusionismo è una tendenza per cui i processi di cambiamento venivano spiegati perlopiù attraverso il meccanismo della diffusione di elementi culturali dalle più evolute società orientali e mediterranee a quelle centro-europee.