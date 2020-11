Ingresso degli USA nella seconda guerra mondiale

Dopo l’attacco di Pearl Harbor, gli USA non possono più rimanere neutrali e scendono in campo al fianco della Gran Bretagna contro il Giappone.Per reazione, Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti. In realtà, gli USA si sono già mossi da tempo. Nel marzo del 1941 fu varata la legge affitti e prestiti, con cui gli USA si impegnano a fornire materiale bellico ai Paesi belligeranti, così da favorire la ripresa degli interessi americani.Nell’agosto del 1941, Roseevelt e Churchill sottoscrissero la Carta Atlantica, contenente i principi di un nuovo equilibrio mondiale, che sarà il seme della futura ONU. Nel 1942 nacque il Patto delle Nazioni unite, i cui 26 Paesi firmatari si impegnano a non concludere accordi separati con le potenze dell’asse.Tra la fine del 1941 e l’inizio del 1942 l’asse raggiunge la sua massima espansione: in Asia il Giappone domina tutta la zona est, la Cina e gran parte del Pacifico; in Europa, Germania e Italia controllano un territorio che comprende Romania, Bulgaria, Ungheria, Jugoslavia, Slovacchia, Francia, Paesi Bassi e Grecia; In Africa, Marocco, Libia e Tunisia appartengono a Vichy.Intanto, gli italo-tedeschi avanzano in Africa, giungendo fino a cento chilometri da Alessandria d’Egitto. Le tre potenze fasciste stipulano il Patto tripartito, cui aderiscono anche Rimonia, Bulgaria e Ungheria. Esso prevede la ripartizione di tre aree di influenza: l’Europa per la Germania; il Mediterraneo per l’Italia; l’estremo oriente per il Giappone.