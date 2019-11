Conferenze nella Seconda Guerra Mondiale

Le conferenze degli alleati

Nel corso della guerra i paesi alleati, vincitori della seconda guerra mondiale (Stalin, Churchill, Roosvelt e talvolta De Gaulle), si riuniscono per discutere degli assetti futuri del mondo, poiché si rendono conto che si tratta di una guerra prodotta dagli errori del dopoguerra della Prima Guerra Mondiale e che quello che sta accadendo è una risistemazione dei rapporti di forza tra gli Stati Europei, la Russia sovietica e gli Stati Uniti. Bisogna gestire, infatti, una questione completamente nuova, che vede la Vecchia Europa come una peggiori vittime. Emergono, quindi, i veri vincitori assoluti, ovvero USA e Unione Sovietica (Inghilterra e Francia escono malandate dalla guerra)Il primo vertice è quello di Terranova, in Canada, che getta le basi per quella che sarà definita, un aggiornamento dei 14 punti di Wilson del 1918, con argomenti simili: no allargamenti territoriali da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, diritti sociali (difendere i diritti dei lavoratori), autodeterminazione, ripristino delle libertà e indipendenze nazionali, lotta al nazismo, arbitrato.Si forma l'asse angloamericano, che non terminerà mai (la prima crisi si è verificata in tempi recenti tra Trump e la May). Londra e Washington sono d'accordo sia quando al governo c'è la destra sia quando c'è la sinistra.Ladel settembre-ottobre 1941, appena successiva all'attacco tedesco alla Russia, per includere l'Unione Sovietica nell'accordo anglo-americano. Con questa conferenza si crea la triangolazione Washington-Londra-Mosca per distruggere il Terzo Reich.Ladell'agosto del 1942 Stalin chiede di aprire un secondo fronte, dove Churchill vorrebbe un fronte sui Balcani, Stalin si oppone, Roosvelt rimane inizialmente neutro, poi appoggia Stalin per diminuire il potere della Gran Bretagna in Europa, per tornare ad essere al centro della politica mondiale ed europea (avrebbe significato il rafforzamento del potere inglese nel mediterraneo) = alleanza Washington-Mosca per togliere di mezzo la Vecchia Europa.Nel gennaio del 1943 si tiene la, nella quale si pianifica la campagna d'Italia da parte degli USA e della Gran Bretagna. La crisi istituzionale del fascismo e la caduta di Mussolini, il 25 luglio, anticipano questo progetto.Nell'agosto del 1943 si tiene la, dove ci si rende conto che il fronte italiano non basta e si comincia ad ipotizzare, nell'eventualità che il fronte italiano sia troppo lento, l'apertura di un terzo fronte (sbarco in Normandia). Inoltre si discute di come ci si spartirà il sud-est asiatico, e si stringono accordi sull'energia nucleare tra Washington e Londra all'insaputa di Mosca (si delineano le prime dinamiche della guerra fredda).Nel novembre-dicembre del 1943, alc'è un'intesa tra Roosvelt e Stalin che esclude definitivamente i Balcani. L'URSS è riconosciuta come potenza internazionale, e in cambio Stalin scioglie il Komintern. Per la prima volta l'Unione Sovietica ricopre il ruolo dell'ex Russia zarista, diventando una potenza internazionale di prima grandezza. Nasce il principio dei 4 poliziotti, i tre leader e quello meno potente della Francia o della Cina (idea del destino del pianeta controllato da questi quattro poliziotti).Si introducono, a guerra vinta, le zone di influenza.Alla, di stampo strettamente economico, vengono fatte nascere alcune organizzazioni di stampo monetario (Fondo Monetario Internazionale e Banca d'investimento, ricostruzione e sviluppo), si imposta il GATT (importante accordo di commercio e tariffe, che garantisce una libertà di commercio tra tutte le nazioni), si afferma un nuovo ordinamento economico mondiale, e viene stabilita la supremazia dell'economia statunitense su tutte le altre.Nellasono presenti Unione Sovietica e Gran Bretagna, poiché Stalin e Churchill stabiliscono un Gentlemen Agreement, nel quale si definisce la spartizione dell'Europa orientale con il sistema delle percentuali (tradimento della Carta Atlantica). All'Urss vanno Bulgaria e Romania, alla Gran Bretagna va la Grecia. La Jugoslavia viene divisa in una zona britannica e una sovietica.Nella, tra il 4 e l'11 febbraio del 1945, si divide la Germania in quattro zone di influenza: una sotto il controllo britannico (Renania settentrionale), una sotto quello francese (Reno meridionale), una sotto quello americano (Baviera e Francoforte) e una sotto quello sovietico (tutta la Germania est). Non ci sarà più una Germania forte economicamente, c'è una riduzione drastica della produzione industriale della Germania occupata. A Germania dovrà essere smilitarizzata e denazificata, dovrà pagare le riparazioni di guerra e si fissano le basi della futura nuova organizzazione nazionale, l'ONU, con un consiglio di sicurezza composto dagli stati vincitori (Gran Bretagna, USA, Francia, Urss e Cina), cinque membri permanenti dei quali uno di stampo comunista e quattro di stampo occidentale. L'Unione Sovietica, inoltre, s'impegna ad intervenire contro il Giappone quanto prima.Nellasono cambiati i protagonisti, a parte Stalin. Morto Roosvelt, sale Truman e morto Churchill sale Attlee Nel luglio-agosto del 1945 la Germania è stata sconfitta, si prevede la resa incondizionata del Giappone. Viene stabilito un confine che stabilisce le aree di influenza e Berlino dovrà a sua volta essere suddivisa in quattro quartieri: sta nell'area sovietica, ma al suo interno ci saranno quattro quartieri controllati da tutte le quattro potenze. Questi quartieri saranno collegati alla parte della Germania controllata dagli occidentali attraverso delle autostrade.