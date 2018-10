La Francia dell’Ottocento: nuovi partiti politici, romanticismo e idea di nazione

Dopo la restaurazione tornò sul trono Luigi XVII e pertanto ci fu una rivalsa di sentimenti reazionari: il governo reazionario attuò la riforma censitaria e pertanto a votare fu solo il 10% della popolazione, formato da nobili.Nacque così un nuovo “partito”, quello dei Liberali Cattolici, che si scontrò con il Papa perché per essere liberali dovevano portare avanti una distinzione tra stato e Chiesa ma a livello di idee riformiste volevano, in ambito morale, portare avanti ideologie cristiane: questo però non soddisfece il Papa così come tutti coloro che si erano sentiti usurpati dal sistema napoleonico e volevano tornare ai loro privilegi.Infatti dopo la Rivoluzione in alcuni paesi tornò l’Ancient Regime, più ferreo di prima.Papa Gregorio XVI fece addirittura una bolla papale contro i liberali cattolici intitolata MIRARI VOS; un’altra bolla fu fatta per esprimere il dissenso rispetto alla libertà di opinione e di stampa.A livello culturale l’800 è il secolo del Romanticismo, di matrice tedesca (Sturm und Drang) e inglese, che inizia a circolare anche in Italia attraverso lettere e opere. I suoi ideali sono importanti perché si contrappongono all’Illuminismo, che aveva traghettato la Rivoluzione, e perché le istanze romantiche si fondono alla perfezione con il nazionalismo che stava iniziando a presentarsi all’interno degli stati con l’idea di NAZIONE: uno stato, soggetto geopolitico, diventa una nazione solo quando il suo popolo è comune a livello ideologico, culturale e linguistico; è dunque un concetto molto più ampio.Inghilterra e Francia furono le prime a sviluppare queste idee, in quanto in seguito alla Guerra dei Cent’Anni i loro confini furono cristallizzati e la loro contrapposizione creò un forte spirito nazionalistico. Italia e Germania furono invece le ultime.La Spagna creò una nazione ancor prima di loro, infatti tolse i territori ai mori e formò vari stati regionali per poi, con l’unione dei regni di Castiglia e Aragona con il matrimonio tra Isabella e Ferdinando, creò la nazione Spagna.