Fascismo e nascita delle serie A

Fascismo e nascita della serie A

Altri aspetti

Nell’agosto del 2015, precisamente il 2 agosto, ci fu una protesta da parte dei tifosi Messinesi, i quali bloccarono lo stretto per protesta verso la regressione in serie B della squadra. Tutto ciò avvenne quando si stava giocando il campionato della serie A Italiana. Tale serie nacque con Mussolini ed il suo governo fascista ma tutto ciò non viene nominato solitamente.Il calcio divenne all’istante uno sport pieno di sostenitori e popolarità intorno agli anni 80-90 del 1800 e proprio per questo motivo, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, il gioco divenne quasi mondiale ed i fascisti ne videro un modo per avere ulteriore potere nelle loro mani.Ci sono diverse voci discordanti che affermano la provenienza del calcio: alcuni affermavano che provenisse dal calcio fiorentino, altri da sud (Napoli), ma la maggior parte era d’accordo sul fatto che fu portato dai mercanti inglesi nella città di Genova. Dopo questa introduzione si sviluppò un po' ovunque, soprattutto al Nord, in cui l’industrializzazione era più incalzante, nello specifico a Genova, Torino e Milano. Proprio li perché le pubblicità, mostrano immagini di calcio e questo attirava uomini e ragazzi. Mentre al sud non c’era molta diffusione perché l’industrializzazione era molto arretrata e mancavano i tifosi per sostenere le partite.Conseguentemente, visto che questo sport iniziava ad attrarre molti sostenitori in poco tempo, iniziò a attirare l’attenzione del fascismo che, intorno al 1920, aveva bisogno di affermare il proprio potere. Infatti il fascismo iniziò ad inserirsi nel calcio nel 1926, testimoniato con la Carta di Viareggio. Prima di tale anno, il fascismo era interessato ad altri generi di sport, come la caccia, scherma o boxe.Dopo il 1926 la Carta di Viareggio cercò di modificare tutto ciò che serviva per l’organizzazione del calcio in base a direttive che rientravano nel pensiero di Mussolini. Infatti da questo momento in poi si iniziò a parlare di “calcio in camicia nera”. Mussolini iniziò a servirsi di questo sport per comunicare con le masse in modo molto efficiente. Il calcio riusciva ad attirare molta gente rispetto ad un semplice teatro fascista. Su questo spirito venne creata una nuova lega nazionale intorno al 1928-29, inizialmente con due divisioni, nord e sud, e poi si unificò nella “serie A” nel 1930. Successivamente vennero costruiti degli stadi e nuovi programmi di educazione fisica.Mussolini non fece nulla di eclatante per trasformare il calcio in uno sport fascista, perché già naturalmente il calcio attirava le masse. In questo contesto, le squadre venivano capeggiate da una persona fascista. In seguito si capì che la lega doveva avere delle squadre forti e non mini squadre. Ad esempio a Roma c’erano diverse squadre che si unirono per formare l’AS Roma guidata da Italo Foschi, un fascista. Tutto ciò veniva fatto in automatico senza forzature, in quanto le città erano sotto il partito fascista.