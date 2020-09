Fascismo - Tre fasi

Fascismo - Le tre fasi

L’obiettivo delera la presa del potere e l’affermazione di una nuova classe dirigente.si distinguevano in:, favorevoli al mercato, per loro la politica non doveva regolare l’economia;, che volevano imporre la volontà politica sulla sfera economica e produttiva.si possono individuaredella politica economica fascista:1. Lafu la “” che durò fino al. In questa fase il regime si impegnò a ristabilire il potere delle forza capitalistiche nelle campagne e nelle fabbriche; cessarono gli scioperi, i salari diminuirono, aumentò la disoccupazione; iniziarono ad essere importate più materie prime e macchinari di quanti beni finali venissero esportati. Come conseguenza di ciò si verificò che i prezzi delle materie prime e dei beni di consumo aumentarono di molto e la lira perse sempre più valore.2. Lafu la “”. In questa fase si cercò di rivalutare la lira per stabilizzarla sui mercati internazionali, e nelil cambio lira – sterlina venne fissato a “quota 90”. Questa decisione fu presa per evitare che la crescente inflazione colpisse i ceti medi che erano la base del consenso del regime. Ma i settori come il tessile e l’agroalimentare furono danneggiati, invece l’industria di base si sviluppò.3. Lafu la “”. La terza fase si aprì con una politica dirigista, in cui il regime tagliò i salari e gli stipendi. Nelfu creato l’e nelfu creato l’