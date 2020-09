Fascismo - Importanza della politica estera

Fascismo - L’importanza della politica estera

potere dell’Italia

Africa

1933

1935

attribuiva molta importanza alla politica estera. Infatti il fascismo doveva restituire all'Italia un posto principale nel mondo, rinnovando la grandezza dell’Impero Romano.Inoltre, l’uso propagandistico dei suoi simboli erano tutti dei modi per riaffermare il diritto dell’Italia a contendere un ruolo di primo piano nella spartizione del mondo.voleva consolidare ilnell'Africa del Nord e nell'area danubiano – balcanica.Inil fascismo voleva recuperare il controllo della Libia, voleva consolidare la presenza italiana in Etiopia e voleva anche sanare i contrasti con la Francia riguardo i diritti dei coloni italiani in Tunisia. Però in quest’area gli ostacoli maggiori furono la Francia e l’Inghilterra, perché temevano una possibile crescita dell’Italia.Nelstipulò un patto tra le quattro potenze: Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia. Questo patto avrebbe dovuto riscrivere gli equilibri internazionali.Inizialmentesi avvicinò alla Francia a seguito dell’assassinio di un cancelliere austriaco. Successivamente, dopo l’aggressione italiana all' Etiopia , nelstrinse i suoi rapporti con Berlino.