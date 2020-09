Fascismo - Corporativismo e Autarchia Fascista

sindacalismo integrale

1926

Stato Corporativo

1934

1939

Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Autarchia

L’autarchia

Dal punto di vista sindacale, l’obiettivo deiera quello di integrare i sindacati operai e quelli padronali in un unico organismo che avrebbe gestito i problemi economici. Si trattava di un “”.Però tutto ciò concentrò nelle mani di un gruppo di dirigenti sindacali un grande potere.NelMussolini avviò la costituzione dello “”, cioè fu avviata una struttura dentro la quale inquadrare i soggetti economici.Nelvennero istituite ventidue corporazioni, divise nei settori dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi. Queste corporazioni dovevano essere degli organi di autogoverno e degli strumenti di partecipazione politica.Nella Camera dei Deputati venne sostituita dalla “”.Però queste corporazioni rivelarono subito la loro fragilità, infatti il padronato italiano non intendeva cedere la sovranità dentro la fabbrica né agli operai e nemmeno ai burocrati di Stato.L’economia del fascismo può essere documentata dall', termine che significa “bastare a se stessi”.Per Mussolini, l’economia italiana, sarebbe dovuta diventare autosufficiente e non doveva dipendere dalle importazioni estere., quindi, voleva superare la dipendenza dai paesi economicamente più progrediti e voleva anche costringere il sistema economico nazionale a crescere e a svilupparsi da solo.