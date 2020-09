Gli eventi importanti dal 2000 ad oggi

Eventi importanti del 2000

Il passaggio dalla Lira all'Euro

Caduta delle Torri Gemelle

Vittoria negli Stati Uniti di Barack Obama

Il 2000 è definito “decennio breve” perché è caratterizzato da eventi che si susseguono con molta frenesia rispetto gli anni precedenti. Si sviluppano eventi unici nel loro genere: attentati, crisi economiche, sviluppo della tecnologia. E’ possibile vedere come tutto cambia in modo rapidissimo e proprio per questo non è possibile fare delle previsioni.Tra alcuni eventi ricordiamo questi che elenchiamo.E’ stato un cambiamento che non è stato facile da accettare. La gente tutt’ora ha nostalgia della lira e cerca di convertire l’euro per capire a quanto potesse corrispondere con la moneta precedentemente utilizzata. Soprattutto questo comportamento avviene durante i momenti di crisi economica. Attualmente la moneta unica che è l’Euro è utilizzata da 17 paesi che fanno parte dell’Unione Europea. L’euro venne introdotto nel 1999 e rappresenta una svolta che pian piano ha portato verso l’integrazione con altri paesi. Nel 1995 il trattato di Schengen è stato importante per l’affermazione dell’Europa. Attualmente l’euro è usato da circa 400 milioni di persone. Il suo utilizzo è stato approvato l’1 Gennaio del 1999, diventando la moneta ufficiale per 11 Stati, andando così a sostituire le vecchie monete. Il passaggio importante si distingue in due fasi: nella prima fase l’euro è stato inserito come se fosse una moneta “fantasma” ovvero usata pe ri pagamenti non in contanti, mentre la moneta vigente (lira, marchi, franchi ecc) venivano utilizzati per i pagamenti monetari. Dopo questo periodo di transizione, l’1 Gennaio del 2000 l’Euro ha iniziato ad essere usato anche dal punto di vista fisico. Però non è una moneta usata da tutti gli stati, infatti Regno unito e Danimarca non la utilizzano, mentre altri paesi stanno pian piano intraprendendo la strada per un possibile cambiamento.Tutto è avvenuto l’11 Settembre del 2001 a New York e Washington ed ha modificato la vita non solo dei cittadini del posto ma anche quella di tutte le altre persone. Il primo attacco è stato ripreso dalle tv: sono state colpito le due Torri Gemelle, che rappresentavano il simbolo della cultura e grandiosità statunitense. Tutto è avvenuto ad opera dei fondamentalisti islamici, i quali hanno dirottato quattro aerei di linea sulle due torri, andando ad attaccare in modo simbolico la democrazia. Questo atroce attacco ha creato un vero e proprio conflitto globale che successivamente è stato combattuto da diversi fronti. L’ideatore di questo attacco terroristico è stato Osama bin Laden, uomo fondamentalista sunnita e capo di al-Qaida, un’organizzazione di tipo terroristico. Egli fu ucciso dieci anni dopo, il 2 maggio del 2011 durante un’azione militare da parte degli stati uniti in Pakistan.Nel 2008 negli stati Uniti è stato eletto per laprima volta una personalità differente dalle solite. Si trattava di Barack Obama, un afroamericano con origini del Kenya. Egli fu uno dei più giovani presidenti degli Stati Uniti, ricevette anche per primo il premio Nobel per la Pace e si è battuto molto per le riforme pubbliche, soprattutto per l’assistenza sanitaria, in modo tale da coprire circa 31 milioni di americani. L’arrivo di Obama nella Casa Bianca,venne visto come un completamento di ciò che affermava Martin Luther King. La moglie, Michelle Obama, era un’attivista e credeva fortemente su uno stile di vita sana cercando di combattere l’obesità infantile. Proprio per questo ha creato un orto biologico di piccole dimensioni. Successivamente, Obama fu eletto per la seconda volta nel 2012, e riuscì ad ottenere visibilità anche all’utilizzo dei social network.