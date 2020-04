Bangladesh_Storia della formazione dello stato indipendente

Prima di affrontare l’argomento è necessario capire che cosa si intende per “Bengala”. Il Bengala è una regione geografica del sub-continente indiano che, politicamente, è divisa fra l’attuale Bangladesh e l’India. Al tempo della dominazione inglese esisteva anche un regno del Bengala.Dopo la partenza degli Inglesi la regione è stato teatro di grandi sconvolgimenti politici e sociali che, fra l’altro, hanno dato luogo ad un nuovo stato: il BangladeshNel 1947, a seguito a seguito della spartizione dell’ India, la regione del Bengala fu divisa in due parti, tendendo conto della religione praticata: un terzo (= Bengala Occidentale) passò all’Unione Indiana, mentre i 2/3, di religione musulmana, costituirono il Bengala Orientale, più tardi chiamato Pakistan Orientale, con una capitale propria, Dacca, ma politicamente facente parte del Pakistan (= Pakistan Occidentale), pur essendo distante da esso oltre 1.600 chilometriQuesta divisione fu la causa di un forte esodo con motivazione religiosa. Molti indù si spostarono dal Pakistan Orientale verso l’India, in cui la religione prevalente era l’induismo mentre molti musulmani si spostarono in senso inverso; quest’ultima migrazione provocò per più di 30 anni un’importante crisi abitativa ed una notevole crisi alimentare nel Pakistan Orientale.Il problema non solo ebbe risvolti sociali, ma anche economici, politici ed etnici. Il Pakistan occidentale, pur essendo meno popolato, cercò di promuovere una centralizzazione politica che moltiplicò il dominio burocratico militare e civile sulle due parti di cui era costituito lo Stato, a scapito di quella orientale. Ciò provocò una reazione del Pakistan orientale, espressa dalla Lega Awami, divenuta poi Partito nazionale Awami, che rappresentava la provincia bengalese nelle assemblee. La prima conquista della Lega fu il riconoscimento della lingua bengalese come lingua nazionale accanto all’urdu, la lingua tradizionale del Pakistan Occidentale. Un episodio da ricordare è quello avvenuto 21 febbraio 1952, quando diversi studenti bengalesi dell'Università di Dacca furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan Occidentale mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. Seguirono altre concessioni sempre nella direzione della piena autonomia del Pakistan Orientale. Nel 1970, un forte ciclone devastò la costa del Pakistan orientale e il governo centrale non reagì in modo adeguato, suscitando il malcontento e la rabbia della popolazione che si sentì abbandonata. La rivolta si fece ancora di più incisiva quando fu impedito alla Lega Awami di prendere il potere, nonostante essa avesse vinto le elezioni tenutesi nello stesso anno. Il Pakistan Occidentale intervenne con la forza: molto numerosi furono i morti fra i civili e circa 10 milioni di rifugiati dovettero abbandonare il Pakistan Orientale per cercare rifugio in India. I rappresentanti della Lega Awami organizzarono allora un governo in esilio con sede a Calcutta, dando così inizio ad una guerra di liberazione dell’ex Bengala Orientale (o Pakistan Orientale). Le ostilità fra Pakistan Occidentale e Pakistan Orientale durarono nove mesi, fino alla fine del 1971 quando videro la vittoria di quest’ultimo grazie al sostegno dell’ India. Fu formata così la Repubblica indipendente del Bangladesh (nuovo nome del Pakistan Orientale), con capitale Dacca.