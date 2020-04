Gli Asburgo prima della Grande Guerra

Una delle conseguenze più funeste della guerra fu proprio la distruzione dell’Impero Austro-ungarico che nel cuore dell’Europa da anni aveva costituito un punto di riferimento di stabilità e di pace. Fin dalla metà del XIX° secolo, Francesco Giuseppe I° incarnava questa realtà il cui destino fu però tragico e molto tormentato.Nella primavera del 1914, pochi mesi prima dell’assassinio di Sarajevo, Francesco-Giuiseppe, imperatore di Austria-Ungheria è il più vecchio sovrano europeo e regna dal 1848. Se il vecchio sovrano è molto popolare, rispettato e circondato da molto entusiasmo, forse a causa delle disgrazie che l’hanno colpito (l’assassinio della consorte, Elisabetta di Baviera e il suicidio del figlio)Nel 1889, il corpo dell’unico figlio maschio, l’arciduca Rodolfo, viene ritrovato morto in un padiglione di caccia a Mayerling. Ufficialmente il caso viene chiuso rapidamente con la versione del suicidio del principe a causa di un amore impossibile con la giovane Maria Vetsera.. L’Imperatore e l’imperatrice non si recarono nemmeno sul luogo della tragedia che si trova a soli 30 chilometri dalla capitale. Probabilmente essi conoscono la realtà dei fatti e non intendono dar corda allo scandaloIl 10 settembre di nove anni dopo, l’imperatrice,tanto disprezzata alla corte di Vienna quanto amata dagli Ungheresi, fu assassinata sul lago di Ginevra da un anarchico italiano, Luccheni. Il destino si accanì ulteriormente su Francesco Giuseppe, anche se da tempo aveva sostituito l’imperatrice con un’amante. Dopo la morte di Rodolfio, il nuovo erede diventò il nipote dell’imperatore, Francesco-Ferdinando, un uomo spesso ribelle, le cui vedute politiche l’opposero spesso allo zio. Malgrado il parere contrario dell’imperatore, egli sposò Sofia, discendente dall’aristocrazia ceca, ma non in possesso delle qualità previste da codice familiare del 1839 e per questo fu sempre tenuta in disparte dalla famiglia imperiale. Il 28 giugno, a Sarajevo Francesco Ferdinando e Sofia a seguito del noto attentato, muoiono praticamente nello stesso momento. Le conseguenze di questo episodio fu lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia Francesco Giuseppe non vide il crollo del suo impero perché si spense nel 1916.