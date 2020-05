1848 in Italia (2)

Il biennio delle riforme

Un grande fermento politico

Il programma moderato

La fase degli statuti

La rivoluzione nel Lombardo-Veneto

La discussione a Milano

L'iniziativa piemontese

Nel 1846 Pio IX viene eletto nuovo pontefice. Egli attuò alcune riforme:- amnistia (remissione, dimenticanza) per i reati politici;- limitata libertà di stampa;- creazione di un organismo rappresentativo;- la Consulta di stato.Riforme vennero introdotte anche in Toscana da Leopoldo II e da Carlo Alberto nel Regno di Sardegna.Solo Ferdinando II rimase sordo a ogni richiesta di rinnovamento.Si trattava di aperture riformistiche molto caute. Ma vennero interpretate come segno di una disponibilità che poteva dare avvio a grandi progressi.Nel 1847 d'Azeglio pubblicò un altro opuscolo, intitolato significativamente Proposta d'un programma per l'opinione nazionale italiana, che fu letto e discusso e costituì una sorta di manifesto del nascente "partito" moderato. D'Arzeglio esortava i principi a porre in cima d'ogni altro interesse l'interesse italiano e il popolo ad adottare le idee di un progresso moderato e perciò possibile, che non porti offesa agli interessi dei prìncipi. Su tali basi, presentava la "piattaforma" del programma moderato: elettività dei consigli provinciali e comunali; riforma dei codici e carattere pubblico dei processi; libertà di stampa; creazione di un sistema di ferrovie; libertà di commercio interno; unificazione di monete, pesi e misure.La miccia fu accesa nel Regno delle Due Sicilie: nel 1848 Palermo insorse rivendicando l'indipendenza da Napoli e la Costituzione, che Ferdinando II dovette concedere il 10 febbraio. Sotto la pressione dell'opinione pubblica, si risolsero a concedere gli statuti anche Leopoldo II di Toscana, Carlo Alberto e Pio IX. Si trattava di costituzioni octroyées (concesse), che si chiamavano "statuti" per sottolineare il fatto che erano stabilite dal sovrano.Nel Lombardo-Veneto, il 17 marzo, un imponente movimento popolare, sotto la guida di patrioti come Tommaseo e Manin, costrinse gli austriaci a lasciare la città. Il 22 fu proclamata la Repubblica di San Marco, sotto un governo provvisorio guidato da Manin. Il 18 marzo era insorta Milano: una vera e propria guerra di popolo sconfisse le truppe austriache e le costrinse a rifugiarsi nelle fortezze del cosiddetto Quadrilatero (Mantova, Peschiera, Verona, Legnano).A Milano si era costituito un governo provvisorio, che sotto la guida del conte Casati, aveva assunto la direzione di ogni potere. I democratici prevalevano nel consiglio di guerra, nel quale spiccava Cattaneo. Le due posizioni entrarono subito in conflitto circa l'opportunità di un intervento militare della monarchia sabauda. I moderati chiedevano l'intervento dei piemontesi per:- dare stabilità alla vittoria popolare;- annessione della Lombardia al Regno di Sardegna;- evitare che l'insurrezione portasse ad esiti democratici e repubblicani indesiderati e violenti.Cattaneo però si oppose perché non si fidava dell'aristocrazia piemontese e lombarda, né di Carlo Alberto.Carlo Alberto era preoccupato delle conseguenze di una guerra all'Austria, ma era attirato dalla possibilità di assumere il ruolo di sovrano "nazionale". Contava inoltre che l'intervento gli avrebbe procurato il consenso anche delle forze democratiche e repubblicane del Regno, allontanando il rischio di un'esplosione rivoluzionaria in Piemonte e in Liguria. Il 23 marzo Carlo Alberto dichiarò guerra all'Austria. Pio IX, Leopoldo II e Ferdinando II decisero l'invio di truppe in appoggio a Carlo ALberto.