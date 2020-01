Winckelmann, Johann Joachim - Il bello ideale

Winckelmann - Il bello ideale

Il concetto di "bello ideale" si è affermato con il Neoclassicismo, tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento.Questo concetto si deve al maggiore esponente di questo periodo, Johann Joachim Winckelmann da lui identificato nelle opere artistiche realizzate dagli antichi, soprattutto quelle greche (infatti il Neoclassicismo in Italia fu legato alla passione e all'interesse verso l'antichità e le passioni suscitate dal ritrovamento delle opere d'arte durante gli scavi archeologici di Pompei e di Ercolano).Lui sosteneva che l'arte greca suscitasse serenità, armonia ed equilibrio derivati dal totale dominio delle passioni.Le teorie estetiche di Winckelmann ebbero una forte influenza per quanto riguarda il Neoclassicismo.Questi i punti fondamentali del pensiero dello studioso tedesco:-Il mezzo che rende visibile e sensibile il "bello ideale" è la materia per l'artista.-L'arte classica è ciò che esprime veramente e in tutte le sue forme il "bello ideale" derivato dalla sensibilità e dalle capacità dell'artista.-La bellezza ideale non esclude la rappresentazione delle passioni, purchè esse siano sublimate in una compostezza superiore.Grazie a Winckelmann si riaffermò il principio di imitazione dell'antichità classica, secondo lui < >.