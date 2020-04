Turner, William - Regolo

Da questo dipinto si può facilmente comprendere perché mai Turner espose i propri dipinti in Italia: mai sarebbero stati compresi

Turner è il primo pittore a scardinare la volumetria e le regole della prospettiva

per quest’opera prese spunto da un’opera di Lorrein

Regolo siamo noi perché possiamo in lui immedesimarci provando emozioni sublimi, non dovute alla descrizione del porto, ma all’immedesimazione nella condizione di Regolo. Il titolo è perciò evocativo e non descrittivo.

Turner - RegoloWilliam Turner è noto per i suoi titoli delle opere, molto complessi da comprendere. Ne è un esempio, in Inghilterra però, grazie al suo modo di dipingere affascinante e innovativo, fu più apprezzato di Constable.A dimostrare che fu era estremamente famoso quando morì gli furono fatti i funerali di stato nella Cattedrale di San Paul.che conosceva benissimo, difatti la insegnò alla Royal Accademy. Idealmente in quest’opera la applica, ma non vi è una costruzione razionale perché vi è uno spazio infinito che non presenta inizio, ma soprattutto fine. In altre opere dell’artista lo spazio e la prospettiva furono completamente annullati come in Ombra e tenebre, la sera prima del diluvio.Turner si ispirò al pittore paesaggista francese del 1600, Claude Lorrein. Infatti prima di morire, quando donò le proprie opere alla municipalità londinese chiese che fossero accostate a quelle di Lorrein. Infatti ancheIn Regolo vi è un porto di mare, moltissime persone, imbarcazioni, un’edificio e una luce intensissima che proviene dall’orizzonte.Attilio Regolo fu un condottiere romano spedito alla conquista di Cartagine, dove fu catturato e imprigionato per poi essere spedito a Roma dove avrebbe dovuto arrendersi, ma si rifiutò di trattare, fu così nuovamente spedito a Cartagine e nel porto fu torturato: gli furono tagliate le palpebre: vedeva quindi una luce intensissima, in quanto abbagliato a causa degli occhi secchi. Quindi, nell’opera di Turner,