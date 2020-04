Turner, William - Dittico

Turner - Dittico

Entrambe le opere del dittico sono lontanissime da qualunque concetto di spazialità

La natura è perciò in divenire

presenza anacronistica del bastone di Mosè

. In Ombra e tenebre, la sera prima del diluvio non vi è separazione tra la terra e il cielo, non vi è orizzonte perché ogni cosa viene travolta in un’unica nebulosa.Si può parlare diperché nulla ha una propria forma, un proprio contorno. Oltre a mescolare i colori è quindi come se mescolasse anche la materia stessa. Le uniche cose intravedibili sono degli uccelli che stanno entrando nella tempesta che si sta addensando creando un vortice che tutto comprende. È solamente grazie al titolo che è possibile interpretare il quadro in questo modo altrimenti risulterebbe difficile.Invece, ne La mattina dopo il diluvio: la teoria dei colori di Goethe vi è ancora il vortice, ma prevale la luce e questo denota il fatto che la tempesta, presente nell’altra opera del dittico, si sta dissolvendo.. La luce presente nel quadro è una luce divina, difatti le testine sono concepite come ectoplasmi che simboleggiano la presenza divina, lo stesso discorso vale per la figura presente al centro dell’opera. In quest’opera, comincia a riemergere la terra ferma e sulla destra vi è un indizio di cielo. Il fatto che l’acqua si stesse ora dividendo dal cielo viene evocato dalla(simbolo della separazione delle acque).Inoltre Goethe, uno scrittore tedesco, aveva fatto un saggio sulla teoria dei colori che era stato letto da Turner, nel quale lo scrittore dava un’interpretazione psicologica alle sfumature del cerchio cromatico: i colori che vanno dal giallo al rosso, sono colori che sono positivi e quindi sono colori che se utilizzati infondo nel fruitore ottimismo, difatti Turner nella Mattina dopo il diluvio elimina le tinte fredde, invece i colori che vanno dal verde all’azzurro sono negativi.