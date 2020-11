Cosmè, Tura - Vita

Cosmè Tura

Cosmè Tura nacque a Ferrara nel 1430, e vi morì nel 1495.Egli è l'artista ferrarese più importante della seconda metà del Quattrocento ed il suoinfluenzerà i pittori a venire.Lavorò come artista di corte di Ferrara, e in questo ruolo, oltre a realizzare opere d'arte, realizzò disegni per argenterie, apparati decorativi per feste, decorazioni dei cassoni nuziali e delle armi da parata.Quest'opera venne realizzata dal 1459 al 1463, ed essa venne realizzata per la; che era una delle residenze deglia Ferrara.Viene raffigurata nel dipinto la musa Callipe, mentre siede su un trono fantastico e del tutto irreale, mentre non si cura della presenza dei mostri marini che imcombono su di lei.I panneggi del suo ampio mantello appaiono come densi e pesanti.Questo polittico venne realizzato dal 1470 al 1474 per la; oggi purtroppo risulta smembrato tra più musei, ed in parte disperso.Il polittico era composto da sei scomparti principali, con una grande Madonna con bambino seduta su un ripido trono al centro.La scena è rappresentata da un punto di fuga ribassato, che permette di vedere le volte decorate a cassettoni dell'arco centrale.I panneggi delle figure hanno dei colori accesi ed irreali.