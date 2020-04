Bellini, Giovanni - Biografia e "Riunione del Capitolo dell'Ordine del Crescente"

Giovanni Bellini

Riunione del Capitolo dell’Ordine del Crescente

Il più importante artista veneziano della seconda metà del Quattrocento. Giovanni Bellini è un figlio d’arte, figlio di un importante pittore del gotico internazionale, Jacopo Bellini. Nasce a Venezia intorno al 1430 e muore intorno al 1516: la sua formazione artistica avviene nella bottega del padre, ma non aderisce all’esperienza pittorica del padre, pur imparando da lui a dipingere.Bellini è un pittore aperto alla esperienze tradizionali veneziane, ma è aperto anche alle esperienze di altre città, come Firenze: Bellini fa vedere come un artista del 1400 si apre ad altre influenze artistiche. È un pittore che si costruisce, una sorta di pittore in progress, dove è più importante ciò che si acquisirà rispetto a ciò che si acquisito.Giovanni Bellini è un artista di cui si è ricostruito recentemente l’esordio artistico: tempera su pergamena a figura 62, che faceva parte di un codice fatto realizzare nel 1453 da Giovanni Cossa, siniscalco di Renato d’Angiò. L’opera è quindi dipinta a Venezia da un commissione napoletano. Bellini deve dipingere una tavola di questo codice. Rappresentazione del Capitolo dell’Ordine crescente, seduti in una sala rettangolare che domina la prospettiva, quindi nel 1453 Bellini è già consapevole del ruolo della prospettiva: da Firenze si diffonde nelle varie città italiane ed europee, e Venezia è un terminale importante di questa concezione. In fondo, oltre alla grata, c’è uno scorcio paesaggistico, ripreso dall’arte fiamminga, che si è diffuso a Venezia grazie alla presenza di una colonia di mercanti fiamminghi nella città lagunare. Nel 1453 sua sorella sposa Andrea Mantegna e inizia il loro rapporto artistico, in cui avviene uno scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze. Bellini è più interessante di Mantegna ad apprendere dal suo compagno, perché a Padova vi era un’arte più innovativa e moderna. Bellini guarda e studia l’opera del cognato, ma rimane autonomo, non copia mai.