Vecellio, Tiziano - Miracolo del neonato

Il miracolo del neonato

Il Miracolo del neonato è un affresco, pressoché di dimensioni quadrate (320 x 315 cm), che si trova a Padova, nella Scuola del Santo. La Scuola del Santo è un luogo di riunione nelle immediate vicinanze della Basilica di Sant’Antonio. La sala principale è decorata con diversi affreschi di artisti veneti che rappresentano i miracoli compiuti da Sant’Antonio.Tiziano, che nel primo decennio del XVI secolo era fuggito da Venezia, forse a causa della peste, della stessa epidemia di cui morì Giorgione, riceve l’incarico di eseguire tre scene. Si tratta del primo lavoro che è stato documentato in tutti i particolari: infatti, di esso, conosciamo i modi di esecuzione, i tempi ed il compenso pattuito. I tre affreschi rappresentano:• il miracolo del neonato che si mette a parlare al fine di poter scagionare la madre dall’accusa di adulterio,• il miracolo del piede risanato che un giovane si era tagliato dopo aver inferto un calcio alla propria madre• il miracolo del marito geloso pentito dopo aver preso a coltellate la moglie.Il miracolo del neonato è il primo affresco ad essere eseguito e fu realizzato in soli 13 giorni. Si tratta di un bambino appena nato che si mette a parlare per prendere le difese della madre accusata ingiustamente di infedeltà. La scelta compositiva è molto semplice, forse perché l’artista è stato anche condizionato dalla forma e dalla misura dello spazio a disposizione. Tutti i personaggi sono disposti in senso orizzontale. Non esiste alcun riferimento artificioso all’aspetto soprannaturale dell’episodio, per cui l’evento risulta molto realistico e credibile. Il neonato è posto nel centro, in braccio a Sant’Antonio e tutti gli sguardi sono rivolti verso di esso. A sinistra, sullo sfondo, si scorge la statua marmorea di Traiano, collocata in una nicchia di un edificio romano e a destra, le pendici di una piccola collina sono ricoperte da alberi. Questo affresco esalta il valore della Fedeltà e quindi il mistero della Fede. La scena è ricca di colore (alternanza di vesti rosse e beige) e già si intuisce il carattere della pittura di Tiziano che comincia a differenziarsi dal modo rinascimentale della pittura toscana e romana dell'epoca, molto più attente alla forma. Si nota anche che i gesti sono più teatrali (cfr. l’immagine di S. Antonio), rispetto alla pittura di Giorgione.Da segnalare, infine, che nel corso della sua carriera artistica, Tiziano e ricorso raramente alla tecnica dell’affrresco, che tuttavia,. In questo caso dimostra di conoscere perfettamente.