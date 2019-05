Tiziano - Madonne

Le Madonne del Tiziano: La madonna a mani aperte e la madonna a mani giunte

Nel 1557 vengono spedite due madonne una mani aperte e una mani giunte, entrambe addolorate.

Il primo dipinto, la Madonna a mani aperte: il dipinto è stato eseguito su una lastra di marmo. La Madonna tiene le mani aperte, una gestualità che è stata identificata a partire dal medioevo per esprimere dolore, inoltre il dolore inoltre il dolore per il martirio del figlio viene espresso attraverso l'espressione lacrimosa dal suo volto.

Il secondo dipinto riguarda la Madonna a mani giunte: in questo quadro la Madonna viene rappresentata di profilo e per tal emotivo il suo volto non è ricercato e appare meno espressivo rispetto alla madre di cristo a mani aperte del primo dipinto.

Il gesto delle mani giunte denota una più pronunciata drammaticità rispetto alle mani aperte della prima Madonna, ma quest'ultima pur compiendo un gesto breve denota una maggiore espressività facciale che esprime fortemente dolore e sofferenza per il figlio, mentre nel secondo quadro tale sentimento non traspare dal volto della Madonna mani giunte in maniera pronunciata.

Le iconografie: Madonna a mani giunte e mani aperte vengono estrapolate dalle composizioni più ampie e articolate della storia dell'arte come la Crocifissione, l'Annunciazione e la Deposizione, le tre scene più drammatiche della passione di Cristo.