Donatello - Schedatura David

David

Il David di Donatello (1386-1466) è una scultura bronzea realizzata con la tecnica della fusione a cera persa per poi essere tornita al cesello, alta 158 cm e con un diametro alla base di 51 cm. Fu realizzata per Cosimo de’ Medici tra il 1435 e il 1440 ma non si ha ancora una datazione certa. Oggi si trova a Firenze, al Museo Nazionale del Bargello.È una scultura pensata per la vista frontale, tergale ma soprattutto per la visione dal basso (in origine doveva trovarsi su un alto piedistallo).La scultura rappresenta il David come un esile adolescente che indossa un elmo e dei calzari che lo fanno somigliare al Dio Hermes. Il ragazzo ha appena ucciso Argo e posa un piede sulla sua testa mozzata in segno di vittoria.Il gioco di luci e ombre illumina quasi completamente il ragazzo e va a creare una zona di ombra sulla testa di Argo.Il David assume una postura innaturale: infatti il peso è scaricato sulla gamba destra, provocando un abbassamento dell’anca opposta, e la spalla sinistra è lievemente rialzata. Il peso grava ulteriormente sulla spada che David tiene nella mano destra. Il giovane ha la testa leggermente ruotata e piegata in modo tale da osservare la testa di Argo con un’espressione distaccata e pensosa. Nell’insieme, questa postura ricorda quella del canone policleteo.Il Vasari esalterà in particolare il suo realismo.Tuttavia, il David di Donatello, è molto diverso dalle altre sculture dell’epoca, infatti non si tratta di un nudo virile ma di una statua a tuttotondo che raffigura un ragazzo poco più che adolescente e piuttosto esile.