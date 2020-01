Tintoretto - L'Ultima cena

transustanziazione

Per la Chiesa diTintoretto realizza l’Ultima cena, uno dei vertici più alti della sua pittura. La scena appare totalmente diversa rispetto alle iconografie cui siamo abituati, basti pensare al cenacolo di Leonardo. Tintoretto sceglie al contrario di ambientare la sua opera in una, come si può capire da ciò che avviene a destra.E’ nella tavolata al centro, verso sinistra, che si individuano gli Apostoli e Gesù, intento ad impartire l’eucarestia. Qui troviamo quindi un altro elemento totalmente nuovo: Cristo distribuisce solo il pane, perchéIl principio alla base è quello della, che ha le sue radici nella tradizione aristotelica e grazie al quale l’accento non è più posto sulla gravità del tradimento di Giuda, ma sul significato del sacramento stesso.Il colore pare qui annullarsi in funzione dell’assoluto predominio della, che è qui duplice: possiamo infatti vedere la lux nell’aureola e il lumen nella candela. L’unico scopo di entrambe è quello di rivelare la presenza di figure angeliche, che scendono dall’alto per mostrarci il miracolo eucaristico.Laè a sua volta particolare è crea l’idea di una dilatazione dello spazio: il dipinto è infatti costruito in diagonale, che ampia lo spazio per definizione.E’ altrettanto vero che un’immagine di questo genere obbliga lo spettatore a non soffermarsi solo sulle figure in primo piano, ma ad allungare lo sguardo fino a quelle più lontane.Significativi gli elementi, che troviamo in molti artisti veneti, come Giorgione. Si tratta di mettere dentro il dipinto scene di vita quotidiana, come erano soliti fare ad esempio i fiamminghi.Un calvinista non avrebbe mai potuto accettare un dipinto di questo tipo: per Tintoretto invece una scena religiosa può convivere benissimo con una di genere, di vita quotidiana.