Sanzio, Raffaello - Sposalizio della Vergine, analisi e confronto con la versione di Perugino

Raffaello - Sposalizio della Vergine, analisi e confronto con la versione di Perugino

Lo Sposalizio della Vergine è una pala d'altare giovanile di Raffaello, che ora si trova a Brera ma che fu realizzata su commissione di una chiesa a Città di Castello. Perugino utilizza i colori secondo la tradizione, con tinte simili a quelle della miniatura medievale.Colori di questo tipo rendono i personaggi distinti dall'ambientazione. Al contrario, Raffaello cerca l'immersione, anche cromatica, dei personaggi nell'ambiente. Le tonalità sono quindi meno varie, ma l'effetto è efficace perchè permette che i personaggi siano armoniosi nello spazio. L'effetto di separazione presente nello Sposalizio di Perugino è dovuto anche alla spazialità: Raffaello allontana il tempio rendendo la piazza più profonda e alzando la linea dell'orizzonte sopra i personaggi così da vedere meglio l'ambiente; al contrario Perugino tiene una linea di orizzonte bassa, che accorcia la prospettiva e avvicina il tempio, che diventa ingombrante. Il tutto crea una separazione fra il primo piano e lo sfondo che è dovuta anche alla disposizione dei personaggi: Raffaello crea una sorta di semicerchio attraverso le posture e i piedi dei personaggi e un altro attraverso le teste degli stessi. Questa disposizione crea una distanza fra l'osservatore e i personaggi, che rende la scena più ariosa e armoniosa. Perugino invece allinea i caratteri e li avvicina eccessivamente all'osservatore.Da notare anche che il sacerdote, che sposa Maria e Giuseppe, nell'opera di Perugino, diventa un rigido asse di simmetria dell'opera, standone esattamente al centro, in corrispondenza della porta del tempio; invece nella versione di Raffaello ha una postura curvilinea, permettendo di lasciare spazio alla prospettiva e a ciò che sta dietro, nonostante questo e nonostante non sia rigido e allineato alla porta come nell'opera di Perugino è comunque un asse di equilibrio.In realtà Giuseppe e Maria non si sposarono in una piazza, quindi il tempio è una struttura simbolica che ci permette di dare una corretta lettura dell'opera. Questo edificio, nella versione di Perugino, è molto ravvicinato, ampio, sviluppato su quattro protiri, è di forma ottagonale e presenta la cupola tagliata; invece nel dipinto di Raffaello la cupola è presente per intero, il tempio non possiede protiri, viene però creato un portico continuo, che diventa uno spazio vero dove i personaggi possono entrare, come si può evincere dalla pala. Un edificio di questo genere, quasi circolare, di sedici lati, garantisce una maggiore armonia. Inoltre la scalinata, che in Perugino è schiacciata, in Raffaello diventa un tramite spaziale fra la pazzia e lo sfondo che crea una continuità con l'ambientazione posta oltre il tempio. Queste effetto è garantito anche dalle due porte aperte del tempio. Il risultato ottenuto è quindi quello di una progressione spaziale, non presente in Perugino dove ciò che sta davanti prevale sullo sfondo.In entrambe le versioni, la decolorazione dello sfondo scaturisce dall'osservazione delle opere di Leonardo. Oltre alle damigelle, in primo piano vi sono degli uomini, perchè, come racconta Jacopo da Varagine, codesti si sono contesi Maria: il primo a cui sarebbe fiorita la verga avrebbe sposato la donna. La prima verga a fiorire, come si può vedere dall'opera è quella di Giuseppe. Si dice che i personaggi possiedano un volto raffaellesco, ovvero delicato e molto simile ai volti rappresentati da Perugino.