Quattrocento - Città laboratorio

Nel corso del Quattrocento le corti italiane diventano dei vivaci laboratori artistici ed architettonici, dove l'arte era utilizzata dai signori per affermare visivamente il loro potere e per dimostrare il proprio generoso legame on la città governata.Tre città si differenziarono maggiormente dalle altre per il loro mutamento delle strutture architettoniche cittadine:La costruzione di Pienza, nella campagna senese, venne progettata danel 1459 perL'architetto fiorentino realizzò il fulcro della cittadina in una nuova piazza di forma trapezoidale, dominata dalla facciata classicheggiante della Cattedrale, e chiusa dalle due quinte del Palazzo Piccolomini e del Palazzo Vescovile, in asse perpendicolare.Gli edifici sono situati secondo p, e laè rimarcata dai grandi riquadri del pavimento.Ad Urbino, governata dalla, vi fu la costruzione del grandioso, che divenne il fulcro della città.Fu voluto da, e venne realizzato dal 1464, al 1472.L'immensa costruzione divenne definita come "una città in forma di palazzo": infatti, oltre ad essere una dimora privata, ospitava gli uffici amministrativi del ducato.A Ferrara vi fu un profondo riassetto urbanistico cittadino, che rigenerò la città medievale: questo avvenne grazie al prolungamento in forme rinascimentali delle strade antiche, per creare una rete viaria ortogonale articolata su due assi principali.Il progetto venne realizzato dall'architetto, sotto incarico del duca