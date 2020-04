Michelangelo - La Pietà

La Pietà di Michelangelo

Contesto ed introduzione

Lettura dell'opera

La Pietà è una statua realizzata tra il 1498 e il 1499 da Michelangelo Buonarroti, scolpita in marmo di Carrara, su commissione del cardinale francese De Bilhèrese, per il proprio monumento funebre; fu una delle sue prime opere presso la corte di papa Alessandro VI. Ha un’altezza di 174 cm e oggi è conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano.L’opera è stata realizzata quando l’autore era ancora in giovane età, poco più di vent’anni e non è stata l’unica scultura di questa tipologia, infatti egli ha realizzato altre tre pietà rimaste però incompiute. Delle quattro realizzazioni questa è l’unica dove egli appone la sua firma, forse per smentire le voci che non glene attribuivano la paternità.Maria poggia siede una struttura rocciosa, che idealmente simboleggia il monte calvario, con il busto verticale, mentre regge tra le braccia il corpo orizzontale del figlio Gesù, che magro poggia sulle ginocchia della madre. Il panneggio di Maria, realizzato con grande perizia dall’autore, è molto articolato e crea un effetto di chiaroscuro. La donna non ha un’espressione di disperazione, ma di pacata rassegnazione.Grazie alla fedeltà con cui sono descritte entrambe le figure, alla naturalezza dei loro movimenti e alla cura delle loro vesti l’opera appare molto realistica e dinamica. La figura di Maria ha dimensioni maggiori rispetto a quella del figlio, come in segno di protezione. Uno dei particolari maggiormente interessanti dell’opera è che dal volto di Maria essa sembra essere coetanea, se non più giovane del figlio; questo particolare, spiega Ascanio Condivi, biografo dell’autore, è dovuto al fatto che la castità e l’incorruzione ne preservano la giovinezza, ma probabilmente è anche per simboleggiare il fatto che la Vergine sorregge il cadavere del figlio con la stessa dolcezza e lo stesso sguardo con cui teneva in braccio il bambino appena nato, per volere di Dio, pur sapendo a quale destino sarebbe andato incontro. L’opera è stata progettata per un solo punto di vista frontale e ha uno schema piramidale, che partendo dal basamento e dai corpi dei soggetti che si compenetrano culmina nel volto della Madonna.