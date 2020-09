Masaccio - Trinità di Santa Maria Novella

Trinità di Santa Maria Novella di Masaccio

La Trinità di Santa Maria Novella di Masaccio è unche è stato realizzato nel 1427 ed è collocato nella parte sinistra della navata dellaL'affresco raffigura la: Gesù, Dio e lo Spirito Santo raffigurato sotto forma di una colomba.Nell'affresco vediamo rappresentato Dio mentre sorregge il Crocifisso dove è morto inchiodato Gesù, ed ai lati vediamo la Madonna, San Giovanni evangelista ed i due committenti inginocchiati; mentre nella zona inferiore dell'affresco vi è un sarcofago con uno scheletro ed una iscrizione in volgare che recita "Io fui già quel che voi siete e quel che io son voi ancor sarete".I due committenti raffigurati sono Berto di Bartolomeo della famiglia Del Banderaio e sua moglie Sandra.Interessante è che Berto di Bartolomeo della famiglia Del Banderaio, era un architetto, ed inoltre venne numerose volte chiamato a ricoprire la carica di Conosole.Quest'opera è, dunque aggiornata alledel tempo: infatti, fu molto innovativa per il tempo la costruzione dello spazio mediante un affresco.crea con l'illusione una perfetta cappella con volta a botte e con la presenza di un arco a tutto sesto e con lesena profondamente scanalate; molto intelligente è stato dunque in questa realizzazione l'utilizzo della tecnica matematica della