Mantegna, Andrea - Vita

Andrea Mantegna

Il Polittico di San Luca di Andrea Mantegna

La Pala di San Zeno di Andrea Mantegna

Andrea Mantegna nacque a Padova nel 1430, e morì a Mantova nel 1506.La sua formazione artistica si svolse nella bottega padovana del pittore e collezionista di antichità, dove assimilò il gusto per la rievocazione classica.Questo polittico venne realizzato per la Chiesa di Giustina a Padova.Quest'opera ha come soggetto centrale, sormontato dal Cristo in pietà fra i dolenti e otto santi post in due ordini sovrapposti.La modernità della composizione, che a prima vista potrebbe sembrare di gusto tardogotico, risiede nell'unificazione spaziale prospettica delle due diverse tavole: creata dal gradino di marmi policromi che forma la base sulla quale sono appoggiati i santi del registro inferiore e della vista dal basso dei personaggi del registro inferiore.La cornice, ad oggi perduta, doveva dare l'impressione che i santi si affacciassero da una balconata.Vediamo san Luca rappresentato con una, quasi fosse un senatore romano.Mantegna raffigura in pitture, con, marmi preziosi di varia natura e colori, raffinate decorazioni scultoree, oggetti di uso quotidiano e frutti.Questa pala venne realizzata tra il 1457 ed il 1459 per laNella pala è raffigurata la Madonna, che siede in atteggiamento di placida, rassicurante serenità su un trono elevato, circondato da vivaci angeli intenti a leggere o a suonare.Anche negli scomparti laterali, gli otto santi sono colti in posizioni diverse e naturali.Parte integrante dell'opera è la cornice architettonica in legno intagliato dorato e decorato in colore azzurro; tale cornice, al tempo stesso unisce e divide i tre pannelli.