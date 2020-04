Mantegna, Andrea - Cappella Ovetari

Cappella Ovetari

All'età di 17 anni Mantegna, indipendente, realizzò un intervento nella Cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani a Padova. Gli Ovetari erano una famiglia privata che aveva chiesto a Mantegna di rappresentare degli episodi della vita di San Giacomo e Cristoforo, protettori della famiglia. L'intervento dell'artista risale al 1447-1453.Cappella Ovetari: la guarigione dello storpioLa cappella fu rovinata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ma la scena della guarigione dello storpio, sulla destra, che interessa Giacomo si è ben conservata. Il miracolo avvenne mentre Giacomo andava in martirio. Vi è soldato sulla destra che allontanando un popolano dal martire crea uno squarcio prospettivo verso la città. Sulla sinistra è invece rappresentato un arco trionfante romano, che è funzionale ad incorniciare la scena. In Mantegna citazioni di arte romana sono frequenti perché approfondì gli studi sull'arte classica iniziati nella bottega di Squarcione; si può infatti parlare di visione archeologica del mondo antico, assume infatti una grandissima importanza la citazione classica soprattutto romana. Si può parlare dunque anche di citazionismo e di gusto archeologico che si sviluppa da una conoscenza ben precisa: Mantegna visitò infatti Roma.Non è più presente la visione atmosferica di Piero, i paesaggi sono infatti spesso rocciosi ed essenziali. Inoltre i personaggi hanno la consistenza e la volumetria delle statue romane. Vi è un soldato al centro della scena che ha una gestualità significativa: alza le braccia, stupito della concretizzazione del miracolo di fronte ai suoi occhi. La scena è resa monumentale dalla linea di orizzonte molto bassa che non permette nemmeno di vedere la pavimentazione. Questa linea è posta all'altezza del nostro sguardo, essendo l'opera un po' sopraelevata, il che rende la scena più reale.Vi è un personaggio molto stabile che è la rilettura del San Giorgio di Donatello. Donatello in questo era a Padova quindi Mantegna potrebbe aver visto la riproduzione dell'opera, realizzata spesso dagli artisti dopo aver completato un'opera. Nell'opera vi è anche una suddivisione temporale, simile a quella della flagellazione, garantita dal rapporto citazione romana-palazzi quattrocenteschi: l'arco sempre staccato dal resto ed è infatti il luogo dove avviene il miracolo.Cappella Ovetari: martirio e trasporto del corpo decapitato di San CristoforoSebbene l'opera sia rovinata è leggibile la citazione romana: vi è una colonna con una scanalatura a spigolo vivo, un edificio con un motivo a candelabra, costituito da vegetali che salgono verticalmente, iscrizioni in lettere capitali romane, medaglioni e il portico con archi a tutto sesto, dietro al quale vi è la città quattrocentesca. La piazza rappresentata, come si è potuto capire, è curatissima di dettagli e colma di decorazioni all'antica.