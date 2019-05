Lotto, Lorenzo - Broccardo Malchiostro

Broccardo Malchiostro di Lorenzo Lotto

L'opera si trova al Kunstinstoriches di Vienna, il quadro p stato datato 1506-1508 poiché è di derivazione stilistica dureniana e perché presenta analogie con il tempo di Recanati. Iconograficamente si presenta un giovane etra i 30-35 anni con la lucerna e in abito ecclesiastico legato alla vicenda di Bernardo de' Rossi, vescovo di Treviso , quale suo possibile superiore. Il ritratto del giovane è un pendant di Bernardo de' Rossi poiché l'impianto è molto simile a queLlo del vescovo con il busto girato di ¾, la tenda dietro alle spalle, le mani che non rientrano nello spazio compositivo, il ritratto non idealizzato. La lucerna è elemento incalzante per conoscere l'identità e la vita del giovane che in tale contesto assume una valenza negativa secondo le fonti nel Hieroglyphica di Valeriano, il giovane nel corso della sua vita, corse pericolo di morte , inoltre osservando l'espressione del giovane essa esprime tensione come dice Valeriano di chi ha sfiorato la morte, infatti è probabile che fosse così e che il giovane sia Broccardo Malchiostro coinvolto in una congiura nel 1503, organizzata contro Bernardo de' Rossi e i suoi collaboratori. osservando la tenda spalle c'è il tessuto di broccato con motivo decorativo di fiori di cardo (dato che al giovane un volta raggiunto il potere in carica si attribuiva uno stemma: una mano che stringe un cardo) che ricostruiscono il nome del giovane “Broccardo” . lo stemma è emblema di difesa contro i nemici e ciò non è un caso dato che Malchiostro scampo' alla congiura del 1503.