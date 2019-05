Lotto, Lorenzo - Allegoria di Benardo de' Rossi

Allegoria di Bernardo de' Rossi

Oggi l'opera è collocata la Museo National Gallery of Art di Washington e costituiva nel 1505 la “coverta” che Lorenzo Lotto dipinse per il ritratto di Bernardo de' Rossi il quale per un breve periodo fu vescovo della città di Treviso. Al centro dell'allegoria rappresentata c'è un albero che bipartisce lo spazio in due zone significativamente in contrapposizione tra loro. La zona destra è di connotazione negativa. il primo piano c'è il santo che personifica la “Voluptas”, giace su un terreno morbido ed erboso che sottolinea la condizione piacevole di abbandono della voluttà. Il satiro abbracci una brocca per verificarne il contenuto e vicino a lui c'è un 'anfora che sporge il suo liquore, un vaso e un ramo di vite che sono altri simboli di vizio per il vino e i piaceri della vita. In secondo piano si intravede una nave in naufragio, essa indica l'abbandono all'ebrezza. La zona a sinistra è di connotazione positiva: c'è il putto che è la personificazione della “Virtus”: impegnato nell'assenza di oggetti quali forme geometriche e musicali. Il putto giace su un terreno arido e pietroso che sottolinea una condizione di sacrificio e di difficoltà come del resto l'esercizio della virtù ossia pieno di ostacoli. Sullo sfondo un fanciullo con le ali scala un sentiero ripido verso la cima di una montagna travolta dalla luce (luce divina e luminosità dell'intelletto) e dalle acque aperte in uno squarcio di cielo. Al centro appeso al tronco lo scuso di Medusa, attribuito a minerva che essendo protettrice delle arti e delle scienze qui esprime la sua forza divina contro chi ozia sotto ai piedi dell'albero.