Lippi, Filippo - La cappella maggiore del Duomo di Prato

La realizzazione di Filippo Lippi della cappella maggiore del Duomo di Prato

Il Convito di Erode di Filippo Lippi

Dal 1452 al 1465 Filippo Lippi si occuperà della decorazione ad affresco dellaQuesti 13 anni di lavoro incontreranno varie difficoltà, interruzioni, richieste di denaro e solleciti di conclusione; inoltre, la lunga esecuzione si verificò anche per via della tormentata storia personale del pittore: nel 1456 venne nominato capellano del, ma si innamorò della monaca Lucrezia Butti, che diventò una sua musa.Nel 1461sciolse i due amanti dai loro voti e questi ultimi ebbero due figli.Nella composizione di questoFrancesco Lippi dimostra una grande abilità nell'impiantare composizioni plausibili su una vasta superficie.In quest'opera le figure dominano le scene, e sono avvolte in vaporosi panneggi e sono rese leggere dalla luminosità della pennellata e dall'I profondi scorci delle architetture accentuano il senso di movimento; in questo ciclo di affreschi di Filippo Lippi, si intuisce il suo studio effettuato nel poter rappresentare al meglio la resa del movimento dei corpi e della rappresentazione dei moti dell'animo, dei pensieri e delle emozioni dei personaggi.