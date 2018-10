Leonardo Da Vinci - Schema Opere

La Gioconda

La dama con l'ermellino

Parole del padre alla sua nascita

Poesia

rappresenta lui stesso nella versione femminile e utilizza due tecniche da lui inventate:.sfumato leonardesco: sfuma nei dettagli.prospettiva aerea: pensava che l'aria avesse un colore perchè vedeva le montagne in lontananza azzurre, quindi le disegnava come le vedevarappresenta Cecilia Gallerani, amante di Ludovico Sforza, re di Milano, con in braccio un ermellino bianco.All'inizio la donna non capì il motivo dell'animale ma poi Leonardo glielo spiegò... c'erano 3 ragioni1) bianco = purezza quindi la donna era pura2) bianco = colore della croce sull'emblema di milano3) ermellino= "galle" dal greco «Nacque un mio nipote, figliolo di ser Piero mio figliolo a dì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte (secondo il calendario gregoriano, il 23 aprile alle ore 21.40). Ebbe nome Lionardo. Battizzollo prete Piero di Bartolomeo da Vinci, in presenza di Papino di Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto, Nanni di Venzo, Arigo di Giovanni Tedesco, monna Lisa di Domenico di Brettone, monna Antonia di Giuliano, monna Niccolosa del Barna, monna Maria, figlia di Nanni di Venzo, monna Pippa di Previcone»Ogni parte aspira semprea congiungersi con l'interoper sfuggire all'imperfezione;

L'anima sempre aspira

ad abitare un corpo

perché senza gli organi corporei

non può agire ne sentire.

Essa funziona dentro il corpo

come fa il vento

dentro le canne di un organo,

se una delle canne si guasta

il vento non produce più il giusto suono.

Leonardo da Vinci