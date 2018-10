L’artista-genio: Leonardo da Vinci

Il talento universale

Il pittore «padrone di tutte le cose»

Meglio di ogni altro uomo del suo tempo, incarna l’immagine del genio multiforme Leonardo da Vinci (1452-1519), artista,pittore, scienziato, inventore di macchine straordinarie, talento universale capace di muoversi tra i diversi campi del sapere e di legare fra loro studi tecnico matematici e riflessione filosofica.Proprio l’interrelazione fra campi e discipline che oggi consideriamo separati è il tratto distintivo dell’opera di Leonardo che riversa nella propria opera pittorica le sue osservazioni della realtà, gli studi sulla geologia,sull’acqua, sul movimento e la luce. Leonardo è figura eccentrica:in un’epoca in cui predomina l’Umanesimo latino egli scrive in volgare e si definisce «omo sanza littere». Le pagine dei suoi appunti sono però animate da un’acutissima capacità di osservazione e riflessione che rivela il costante sforzo di comprendere la molteplicità del reale. Lo stesso gusto dell’osservazione dei fenomeni del mondo animale e vegetale emerge in un certo numero di favole presenti tra i suoi scritti letterari: in esse i fenomeni naturali sono letti attraverso un filtro etico e simbolico e la morale che ne risulta è tutta a vantaggio della natura,contro l’ignoranza e le sciocche pretese dell’uomo.Nel Trattato della pittura, raccolta di scritti organizzata dall’allievo Francesco Melzi dopo la morte del maestro, emergono molti dei tratti di originalità di Leonardo ed è affermato un principio cardine del suo pensiero scientifico: il primato dell’esperienza e quindi della ricerca operativa. L’analisi teorica della pittura porta a riconoscere in quest’arte un’autentica filosofia, capace di un confronto diretto e tangibile con lanatura, che il pittore è capace di ri-creare. Egli rivendica alla propria arte una dignità pari a quella delle creazioni divine, in virtù della capacità creativa del pittore, che ha «prima nella mente, e poi nelle mani» tutto ciò che è nell’universo. La pittura è dunque una forma privilegiata della conoscenza, fondata sulle facoltà sensibili, in primo luogo la vista: l’occhio è infatti «la principale via donde il senso comune può considerare le infinite opere di natura». Al culmine di tutta la speculazione umanistica,sull’arte Leonardo si spinge oltre la rivalutazione sociale dell’artista: egli proclama la superiorità della pittura su tutte le attività umane, data la disposizione filosofica e scientifica con cui «il dipintore disputa e gareggia con la natura».