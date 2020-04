Leonardo - Arrivo a Milano

L'arrivo a Milano

Nel 1481 Leonardo matura l’idea di andare via da Firenze per trovare una nuova collocazione: è un episodio estremamente complicato della vita di Leonardo, perché non abbiamo informazioni di prima mano sulla sua decisione di lasciare la città, però possiamo fare delle ipotesi:• La prima riguarda il suo rapporto non particolarmente positivo con i Medici: fondamentalmente non abbiamo dei riscontri precisi su un coinvolgimento artistico di Leonardo da parte della famiglia de Medici.Questo perché Leonardo non è particolarmente sensibile alla filosofia neoplatonica: non ha mai manifestato un’inclinazione particolare ad essa. La conosce, ma non l’apprezza, perché questa filosofia impedisce all’artista e all’intellettuale di confrontarsi con la natura.• La seconda è che Milano rappresenta per Leonardo un’alternativa a Firenze, per sperare di entrare nelle grazie di Ludovico il Moro e diventare in questo modo un artista o un intellettuale della corte milanese. Anche qui abbiamo poche informazioni: non sappiamo perché voglia andarci. Sappiamo che aveva conosciuto Ludovico il Moro, non personalmente, ma da un suo viaggio, e sapeva anche che la corte di Milano era una corte meno impegnata culturalmente rispetto a quella di Lorenzo de Medici.Bisogna anche dire che Lorenzo sta portando avanti una politica che manda artisti nelle principali città italiane, ma è improbabile nel caso di Leonardo, perché lui porta con sé una lettera di presentazione. È una bellissima lettera, che Leonardo ha conservato nelle sue carte (Codex Atlanticus), in cui si raccomanda a Ludovico il Moro, spiegando cos’era bravo a fare: 10 punti in cui spiega che sa realizzare ponti, fortezze ed armi, e solo all’ultimo punto dice di essere un bravo artista, architetto e scultore. Leonardo sa che Ludovico è uomo di armi, per questo, per farsi assumere, deve dichiarare di saper realizzare quegli strumenti che il duca cercava. La lettera ottiene il successo sperato e nel 1482 Leonardo diventa uomo della corte di Ludovico il Moro, dove rimarrà fino al 1499. è il periodo più importante della carriera di Leonardo, perché è durante questo periodo che diventa quello che conosciamo oggi: l’attività di scienziato verrà portato avanti soprattutto durante questo periodo. È a Milano che Leonardo compie tutte quelle indagini in campo fisico, anatomico e meccanico, che l’hanno reso così celebre. Non possiamo però inseguire tutte queste attività, perché sono collocate al di fuori della competenza della storia dell’arte. Il periodo milanese è caratterizzata da poche opere pittorico e da una grande scultura mai finita.