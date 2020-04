Leonardo - "Cartone della Sant'Anna" e "Sant'Anna"

Nella sua bottega espone due opere strettamente collegate fra di loro: il Cartone della Sant’Anna, oggi alla National Gallery di Londra, e la Sant’Anna, esposta al Louvre. Questi dipinti vengono visionati da molti personaggi, che scrivono di loro dopo averli visti. Grazie a ciò sappiamo che erano esposti.Non conosciamo la genesi delle sue opere: non sappiamo se le abbia realizzate per qualcuno, anche se è probabile, e non sappiamo perché non vengano completate (in particolare il cartone).Rimane però il fatto che anche se un’opera non è compiuta è estremamente importante per capire la creatività di Leonardo.Nel cartone si vede la madonna, Sant’Anna e Gesù Cristo che impartisce una benedizione al cugino San Giovanni Battista. Manca il paesaggio, ma le figure sono molto espressive: il linguaggio del corpo è chiaro. Sant’Anna indica il paradiso con l’indice e Gesù battezza. Leonardo riesce ad esprimere abilmente lo stato d’animo dei quattro personaggi: è ormai diventato un maestro nel mettere in relazione l’esterno e l’interno di una persona. Leonardo cura con molta attenzione il dato psicologico dei suoi personaggi.Per capire bene il senso dell’opera su cartone bisogna guardare il dipinto, che è o una derivazione o la fonte da cui potrebbe essere stato poi il cartone. Manca Giovanni, ma c’è un agnellino: c’è però il paesaggio, tipico leonardesco, composto di montagne verticali, dalla conformazione simile alla Vergine delle rocce. Anche in questo caso l’espressività rimane molto evidente.Queste opere però non c’entrano nulla con Firenze, perché Leonardo le porta già con sé. Non sappiamo precisamente di che periodo siano, ma sicuramente non le ha iniziate nella repubblica fiorentina.