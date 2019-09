Leonardo - Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino

Di questo dipinto esisteva un cartone preparatorio nel quale, oltre ai soggetti rappresentati poi nel dipinto, c’era anche San Giovanni, che nell’opera realizzata viene escluso. Rimangono solo S. Anna, madre di Maria, la Vergine e il figlio. Qui si ritrovano numerosi elementi della pittura leonardesca, tra cui lo sfumato, il cosiddetto “contrapposto”, letteralmente la contrapposizione dei corpi, che qui sono intrecciati, della madre e della figlia. Maria è seduta sulle braccia della madre e la madre volge lo sguardo verso di lei, che a sua volta volge il suo verso il figlio. C’è quindi l’idea di mettere in comunicazione attraverso gli sguardi la condizione non tanto parentale quanto affettiva. C’è in entrambi i volti femminili il sorriso leonardesco. La presenza del cristo è anch’essa importante: anche se nell’età dell’infanzia si introduce un riferimento alla passione di cristo: l’agnello con cui gioca il bambino è una prefigurazione della passione e del sacrificio. L’agnello nella rappresentazione cristiana rappresenta i sacrificio, Cristo è l’agnello di Dio, che si sacrifica per l’umanità.Anche qui la parte inferiore è una roccia strati graficamente descritta, lo sfondo è uno sfondo geologico trattato con la sfumatura tipica della prospettiva aerea e soprattutto Leonardo tende a distinguere in maniera molto netta, attraverso dei cromatismi caldi e freddi, la porzione superiore (fredda) e quella inferiore (calda). In quella superiore però i due volti femminili, caldi, si contrappongono allo sfondo freddo mentre nella parte inferiore, per rompere l’omogeneità dei toni caldi, utilizza il colore azzurro per la veste della vergine. Questa contrapposizione fra toni caldi e freddi per altro si ritrova, anche se con accenti cromatici più attenuati, anche nella Gioconda.