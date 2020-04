Leonardo - "Battaglia di Anghiari"

Commissione

La battaglia di Anghiari

Nel 1503 Leonardo riceve una importante commissione pubblica dalla Repubblica di Firenze: la repubblica ha bisogno di rifondare la propria politica di mecenatismo artistico. Deve creare delle immagini per dare solidità alla propria giovane storia: è normale che ciò accade. E la repubblica decide di affidare contemporaneamente a Michelangelo e a Leonardo, i due più grandi artisti del Rinascimento, due grandi scene di battaglia all’interno della Sala del Maggior Consiglio all’interno del Palazzo della Signoria di Firenze.Il palazzo era rimasto chiuso per quasi un secolo, e necessitava di un progetto di ammodernamento e di ridecorazione degli spazi più rappresentativi, come la sala delle sedute. In questa grande sala, che si trova al primo piano del Palazzo, vengono dipinti due affreschi che raffigurano la battaglia di Anghiari (Leonardo) e la battaglia di Càscina (Michelangelo), due battaglie dell’antica storia repubblicana.Battaglia combattuta dai fiorentini contro i milanesi, vinta dai fiorentini agli inizi del 1400. Ne Leonardo ne Michelangelo hanno ottenuto una commissione scritta, quindi a loro viene dato un ampio margine di libertà, cosa abbastanza insolita per quell’epoca. Ma questa grande libertà è strettamente legata alla fama che questi due artisti hanno: se fossero stati artisti minori la repubblica di Firenze si sarebbe tutelata affidando loro dei progetti artistici molto più ristretti e precisi.Da quello che sappiamo Leonardo non ha delle direttive, ma è lui stesso a decidere cosa fare: sappiamo che fa dei disegno preparatori e poi elabora il cartone di quello che dovrà essere l’affresco. Il cartone è andato perduto già agli inizi del 1600, però ci sono artisti che copiano il cartone di Leonardo, trasmettendoci delle informazioni importantissime. Uno degli artisti più famosi che lo copiano è Rubens, che copia la parte centrale: questo disegno mette in evidenza quello che Leonardo aveva ideato. Egli rappresenta non la vittoria dei fiorentini sui milanesi, ma rappresenta il momento culminante di uno scontro militare tra soldati, molto probabilmente per il possesso del vessillo, che ogni schieramento militare esibisce in battaglia. Quando uno dei due contendenti cattura il vessillo del nemico, la battaglia è vinta.Non abbiamo motivi per ritenere che Rubens l’abbia interpretato soggettivamente, per cui anche nell’opera originale non si distinguevano i soldati delle due parti: lo stesso Leonardo definisce la guerra “pazzia bestialissima”, in cui non si capisce nulla. Leonardo non era un pacifista, ma certo non è amico di chi si impegna nella guerra.I soldati esprimono la “pazzia bestialissima” della guerra attraverso le loro fisionomie: i cavalieri e i cavalli stesso sono percorsi dallo stesso spirito irrazionale, dove la volontà di sopraffare l’avversario è predominante rispetto alla ragione. L’uomo si abbassa alla dimensione dell’animale: l’espressione del cavallo e del cavaliere sono uguali. Quando Leonardo non riesce a portare a termine quest’opera, Firenze non lo incalza a farlo: non viene elevata la vittoria di Firenze, ma vengono espressi altri ideali e significati. La libertà data a Leonardo ha nuociuto alla Repubblica di Firenze.Ci lavora dal 1503 e nel 1506 Leonardo prepara la parete per realizzare l’affresco: vuole realizzare un’opera che faccia parlare di lui nei secoli successivi. Vuole usare la pittura ad encausto, che deve essere asciugata dal fuoco: Leonardo, al momento della preparazione della parete è abbastanza sicuro, ma nel momento in cui stende i colori e cerca di asciugarli avviene il disastro. Il colore si scioglie e cola lungo la parete: tutto il lavoro di Leonardo è compromesso e né lui né la Repubblica insistono nel completamente di quest’opera.Quindi quando parliamo di Leonardo dobbiamo stare attenti, perché è un grande artista, ma ha anche degli episodi negativi, perché vengono meno rispetto agli impegni presi. È un fallimento rispetto alla tecnica che Leonardo voleva applicare.