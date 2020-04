Milano - Leonardo Da Vinci

La prima formazione di Leonardo fu nella bottega di Verrocchio. Decise poi di svincolarsi e scoprì che, a Milano, Ludovico Sforza cercava un ingegnere perché l'architetto Filarete aveva progettato Sforzinda, la nuova Milano, desiderata da Ludovico a forma di stella a otto punte. Leonardo decise così di candidarsi, soprattutto perché voleva realizzare i suoi progetti ingegneristici; fu nominato quindi, fra il 1480 e il 1481, si trasferì a Milano dove rimase fino alla caduta degli Sforza, del 1497.A Milano realizzò la maggior parte dei suoi studi e sviluppò il gusto per la scienza. I suoi studi e i suoi schizzi furono raccolti nel Codice Atlantico, posseduto tutt'ora da Bill Gates. Per la realizzazione di Sforzinda, Leonardo elaborò, come già detto, degli schizzi, ovvero disegni veloci dove Leonardo riportava la sua idea in breve, e degli studi cartacei, ricchi di dettagli con addirittura effetti chiaro-scurali.Nello schizzo preso in esame studia il sistema della ruota dentata e della lanterna che per funzionare necessita di una forza motrice. Questo sistema fu utilizzato soprattutto nei mulini dove la forza idraulica consentiva questo movimento. Quello sulla destra è invece uno studio sulla balestra, dove si può evincere che scrivesse i suoi appunti da destra a sinistra perché, essendo mancino, questo gli permetteva di non sporcare il foglio mentre scriveva e di vedere cosa stesse scrivendo. Questi due studi sono sulla meccanica, ma si occupò anche di anatomia: poté infatti eseguire degli studi su dei cadaveri per mezzo del medico veronese Girolamo Marcantonio che gli concesse di entrare nell'obitorio dell'Ospedale maggiore di Milano. Questo gli permise, ad esempio, di vedere il feto, situato nell'utero di una donna incinta. La sua attenzione e il suo gusto, per esempio botanico, derivano quindi dall'esperienza diretta.A Milano collaborò solamente in parte con Filarete, infatti il processo di Sforzinda fu realizzato solo in parte anche perché nel 1497 gli Sforza furono scacciati dalla città. A Milano fece varie committenze, anche come pittore; in particolare realizzò la Vergine delle rocce e l'Ultima cena.