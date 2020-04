Ilaria del Carretto

Monumento funerario realizzato da Jacopo della QuerciaCommissionato da Paolo Guinigi per la morte della moglie IlariaSituato nella cattedrale di LuccaRealizzato tra il 1406-1408.scultura marmorea realizzata con l’ unione tra lo stile gotico e rinascimentale.1)è diviso in due parti:la cassa, chiamata arca, ispirata allo stile dei sarcofagi romani;il coperchio, ispirata allo stile medievale.2)la cassa è a forma di parallelepipedo e formata da quattro lastre marmoree.3)Le due lastre maggiori sono decorate da puttini danzanti che reggono festoni di fiori e frutta.4)Sulla lastra minore dalla parte della testa di Ilaria è rappresentato lo stemma di famiglia in bassorilievo;sulla lastra minore dalla parte dei piedi è rappresentata invece una croce (sempre in bassorilievo) stilizzata e formata da un intreccio di foglie d’acanto.5)sulla lastra di copertura vi è, disteso, il corpo della donna, quasi a tuttotondo:la veste, che ricorda la scultura gotica, è ricca di panneggi (è una tipica veste femminile, chiamata cioppa, utilizzata nel XV secolo);al collo il colletto è abbottonato fino al mento ed in testa, a coprire i capelli, porta un copricapo intrecciato di fiori e chiamato Cercine.7)le mani sono incrociate sul grembo.6)ai piedi di Ilaria, elemento fi fedeltà coniugale, vi è un cane;la coda del cagnolino è arricciolata in modo innaturale e ricorda lo stile gotico.7)il volto della donna, contraddittorio allo stile tardo-gotico, esprime tratti di sensibilità rinascimentale.8)Ilaria poggia la testa su un cuscino che dà l’idea che stia “sprofondando”, quasi come se il materiale non fosse marmo, bensì vera e propria stoffa.