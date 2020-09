Il giardino rinascimentale

Ilviene anche chiamatoper il profondo impulso che in Italia si diede a questo modello di giardino.A partire dalla metà delle ville extraurbane divennero delle attestazioni del potere del signore e i giardini assunsero forme e importanza notevoli.Ilera costituito da due parti: la prima parte si trovava nelle immediate vicinanze della villa e questa parte era affidata una funzione ornamentale; la seconda parte era più lontana ed era destinata solo a coltivo, o a bosco per le partite di caccia. In questi giardini era fondamentale il ruolo affidato agli elementi architettonici, infatti molto utilizzati erano: statue, grotte, fontane, scalinate.Alcune caratteristiche del giardino italiano sono: la rigorosa simmetria delle aiuole, viali, vasche che presentano forme geometriche rettilinee o curvilinee oppure miste; orizzontalità dei piani; presenza di siepi perfettamente squadrate; e presenza di poche piante.Furono realizzate ampie gradinate per portare in orizzontale dei pendii scoscesi. Furono privilegiate le essenze sempreverdi a foglie piccole, come: il bosso, il ligustro, l’alloro, il mirto, il leccio.In questo periodo molto importante fu il; molto famosa fu la collezione di agrumi voluta da Cosimo de Medici, mantenuta in grossi contenitori dette limonaie e sistemata in delle serre nel periodo invernale.