Gericault, Theodore - Opere e vita

Gericault - Opere e vita

molti artisti sentirono

il bisogno di dare una chiave personale e introspettiva della realtà

i romantici si ispirano alla letteratura e non necessariamente alla storia

Germania, culla del Romanticismo

in Francia gli artisti ebbero un passaggio più progressivo e meno netto dal neoclassicismo al romanticismo

Gericault

fa parte di questa prima generazione di artisti romantici francesi

Gli artisti romantici vissero nella delusione delle aspettative riposte nella rivoluzione francese;alloraI neoclassici riprendevano l’antichità, la mitologia e la storia; invece: ad esempio riprendono Omero perchè nelle sue opere vi è molta fantasia che rende gli artisti liberi di muoversi all’interno di essere e di interpretarle nei più svariati modi.Attinsero anche dal Medioevo, soprattutto dalla Divina commedia di Dante e da Shakespeare. Quindi si va ad attingere laddove vi sono elementi fantastici e laddove si parla dei sentimenti dei personaggi. Ai romantici interessava anche la storia contemporanea ma più precisamente la cronaca (omicidi, guerre), non tanto perchè poteva insegnarci qualcosa ma perchè era in grado di emozionare e di muovere le opinioni pubbliche.Questi caratteri possono essere individuati in maniera più estrema incon il movimento letterario dello Sturm und drang; invece. Difatti fin da subito in Germania si capisce che vi è la consapevolezza che nell’indagine interiore sia necessario mettersi in contatto con la natura, tanto che nei dipinti la natura prevale sull’uomo. Anche in Francia vi è questa consapevolezza ma l’uomo è ancora protagonista inizialmente., vissuto tra il 1791 e il 1824,. Il suo vissuto personale influenzò il suo modus operandi, così ccome successe a Goya: un problema psichico lo spinse ad approcciarsi ad una pittura riflessiva. Aveva infatti un indole sensibile ed era depresso. Fu quindi costantemente seguito da un medico di nome Georget, il quale lo spinse a dipingere e a frequentare determinati soggetti: di modo da fargli capire che non era l’unico a soffrire; gli fece così frequentare degli ospedali pischiatrici, come quello di salpetriere a Parigi. Gericault realizzò così 10 ritratti, dallo scopo terapeutico, per poi donarli a Gerorget.La maggior parte di questi soggetti erano anziani e nessuno di questi guarda direttamente l’osservatore, erano invece caratterizzati da uno sguardo vacuo perchè non concentrato su un preciso obiettivo. Quindi Gericault attraverso un’indagine morbosa coglie l’isolamento di queste persone e per sottolineare gli sguardi e gli occhi produsse una forte fonte di luce che si concentrasse su questi elementi.Nel titolo chiariva di quale malattia soffrisse il paziente, ma mai disse i loro nomi e mai li rappresentò in atteggiamenti di modo da capire la loro malattia. Ad esempio l’alienata con monomania del gioco delle carte, non ha in mano un mazzo di carte. Quindi Gericault vuole semplicemente indagare il loro disagio con solidarietà. Vi è poi anche l’alienato con monomania del comando militare, che è più semplicemente riconoscibile perchè possiede un cappellino con una medaglia. Fra gli altri vi è anche l’alienata con monomania dell’indivia, la quale ha uno sguardo molto espressivo, con gli occhi rossi e quello di destra leggermente più piccolo di quello di sinistra.